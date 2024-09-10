"Путешественник во времени" с логотипом Nike: соцсети шокировала обувь на 400-летней картине (фото)

Сын торговца вином, который жил в 1650 году, мог носить обувь с логотипом Nike, написали журналисты. Пользователи соцсетей отметили, что это может быть доказательством путешествия во времени.

Related video

Посетительнице Национальной галереи в Лондоне понравилась обувь, которую 400 лет назад изобразил голландский художник. Она удивилась, когда присмотрелась и увидела на картине логотип компании Nike. Как отреагировали на странную картину искусствоведы и посетители соцсетей, написали на портале The Sun.

Журналисты рассказали о ситуации, которая сложилась во время посещения Лондонской Национальной Галереи. Как выяснилось, британка Фиона Фоскетт вместе с дочерью Холли обратили внимание на картину "Портрет мальчика" художника Фердинанда Боля (Ferdinand Bol). Когда они внимательно присмотрелись к изображению, то заметили на картине, написанной в 1650 году, объект, который был создан только в 1964 году. Странный объект — это логотип компании Nike на обуви мальчика. Представители галереи предложили другим зрителям отыскать что-то необычное на картине и получили десятки комментариев от людей, которые также заметили странный артефакт. Комментаторы по-разному оценили увиденное, а в Национальной галерее порадовались, что к ним, вероятно, придет больше посетителей, говорится в статье The Sun.

На картине Боля видим мальчика в старинном наряде и обуви. Искусствоведы предположили, что это Фредерик Слюйскен, сын торговца вином и троюродный брат художника, говорится в одном из сообщений в аккаунте галереи в соцсети X (Twitter). Мальчик стоит у стола, покрытого красной скатертью. На столе — кубок с вином и металлический поднос с лимонами.

Странное фото — картина "Портрет мальчика" Ferdinand Bol и обувь Nike Фото: Лондонская Национальная галлерея

Если присмотреться к обуви персонажа на картине, то действительно можно заметить белую "галку", которой обозначена обувь Nike. Британка обратила внимание дочери на красивые ботинки на "модном юноше" и вдруг заметила, что они действительно будто бы выпущены в 20 веке. По мнению Фионы Фоскет, это может говорить о путешественнике во времени.

"Я сказала своей дочери: "Подожди, он носит пару кроссовок Nike?" Он действительно путешественник во времени?" — привели журналисты слова посетительницы галереи.

Странное фото — как выглядит логотип Nike на 400-летней картине Фото: Скриншот Странное фото — как выглядит логотип Nike на современной обуви Фото: hypebae.com

Комментаторы по-своему объяснили причину удивительного изображения. Кто-то действительно уверен, что обувь с лого Nike — это доказательство путешествий во времени. Другие же заметили, что это кусок белого носка, выглядывающего из ботинок. Также есть версия, что это оптический эффект от падения света, который зафиксировал художник. Были и другие предположения. Согласно одному, логотип — доказательство того, что в 17 веке существовали "пираты", которые подделывали фирменную обувь. Другое предположение — что это Nike позаимствовала идею лого, заметив ее на картине. Были и шутки насчет стоимости современной обуви, которая слишком дорогая даже для торговца вином, жившего 400 лет назад.

"1650-х годов и он был сыном торговца вином, но я уверен, что его отец все еще жаловался на стоимость фирменных кроссовок (как и я)", — написал взволнованный комментатор.

Странное фото — реакция на логотип Nike на обуви мальчика Фото: Скриншот Странное фото — версия появления Nike на обуви мальчика Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других необычных изображениях, например, о странных фото, которые также показывают вероятного путешественника во времени. В частности на портале Reddit обратили внимание на фотографию, сделанную в 1941 году в Чикаго. На фото видим темнокожего подростка, который держит в руках нечто похожее на iPad. Мнение зрителей относительно этой диковинки также разделилось. Кто-то считал это доказательством перемещения в прошлое, кто-то уверял, что это не iPad, а планшет Microsoft Surface Pro или Библия.

Напоминаем, в сети вызвало смех курьезное фото с американским генералом, который прицеливался из неправильно собранного ружья.