"Мандрівник у часі" з логотипом Nike: соцмережі шокувало взуття на 400-літній картині (фото)

Син торговця вином, який жив у 1650 році, міг носити взуття з логотипом Nike, написали журналісти. Користувачі соцмереж зауважили, що це може бути доказом мандрівки у часі.

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Відвідувачці Національної галереї у Лондоні сподобалось взуття, яке 400 років тому зобразив голландський художник. Вона здивувалась, коли придивилась і побачила на картині логотип компанії Nike. Як відреагували на дивну картину мистецтвознавці та відвідувачі соцмереж, написали на порталі The Sun.

Журналісти розповіли про ситуацію, яка склалась під час відвідин Лондонської Національної Галереї. Як з'ясувалось, британка Фіона Фоскетт разом з дочкою Холлі звернули увагу на картину "Портрет хлопчика" художника Фердинанда Боля (Ferdinand Bol). Коли вони уважно придивились до зображення, то помітили на картині, написаній у 1650 році, об'єкт, який було створено лише у 1964 році. Дивний об'єкт — це логотип компанії Nike на взутті хлопчика. Представники галереї запропонували іншим глядачам відшукати щось незвичне на картині і отримали десятки коментарів від людей, які також помітили дивний артефакт. Коментатори по-різному оцінили побачене, а у Національній галереї втішились, що до них, ймовірно, прийде більше відвідувачів, ідеться у статті The Sun.

На картині Боля бачимо хлопчика у старовинному вбранні та взутті. Мистецтвознавці припустили, що це Фредерік Слюйскен, син торговця вином та троюрідний брат художника, ідеться одному з дописів у акаунті галереї в соцмережі X (Twitter). Хлопчик стоїть біля столу, вкритого червоною скатертиною. На столі — кубок з вином і металева таця з лимонами.

Дивне фото - картина "Портрет хлопчика" Ferdinand Bol та взуттям Nike Фото: Лондонська Національна галерея

Якщо придивитись до взуття персонажа на картині, то дійсно можна помітити білу "галку", якою позначено взуття Nike. Британка звернула увагу доньки на гарні черевики на "модному юнаку" і раптом помітила, що вони дійсно начебто випущені у ХХ столітті. На думку Фіони Фоскет, це може говорити про мандрівника у часі.

"Я сказала своїй дочці: "Почекай, він носить пару кросівок Nike?" Він справді мандрівник у часі?" — навели журналісти слова відвідувачки галереї.

Дивне фото - як виглядає логотип Nike на 400-річній картині Фото: Скриншот Дивне фото - як виглядає логотип Nike на сучасному взутті Фото: hypebae.com

Коментатори по-своєму пояснили причину дивовижного зображення. Хтось дійсно впевнений, що взуття з лого Nike — це доказ мандрівок у часі. Інші ж зауважили, що то шматок білої шкарпетки, яка виглядає з черевиків. Також є версія, що це оптичний ефект від падіння світла, який зафіксував художник. Були й інші припущення. Згідно з одним, логотип — доказ того, що в ХVII століття існували "пірати", які підробляли фірмове взуття. Інше припущення — що це Nike запозичила ідею лого, помітивши її на картині. Були й жарти щодо вартості сучасного взуття, яке задороге для торгівця вином, який жив 400 років тому.

"1650-х років і він був сином торговця вином, але я впевнений, що його батько все ще скаржився на вартість фірмових кросівок (як і я)", — написав схвильований коментатор.

Дивне фото - реакція на логотип Nike на взутті хлопчика Фото: Скриншот Дивне фото - версія появи Nike на взутті хлопчика Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші незвичні зображення, наприклад, про дивні фото, які також показують ймовірного мандрівника у часі. Зокрема на порталі Reddit звернули увагу на фотографію, зроблену у 1941 році у Чикаго. На фото бачимо темношкірого підлітка, який тримає в руках щось схоже на iPad. Думка глядачів щодо цієї дивовижі також розділилась. Хтось вважав це доказом переміщення у минуле, хтось запевняв, що це не iPad, а планшет Microsoft Surface Pro або Біблія.

Нагадуємо, у мережі викликало сміх курйозне фото з американським генералом, який прицілювався з неправильно зібраної рушниці.