Гонялась за привидениями: британка поделилась необычным рецептом похудения (фото, видео)

Охота на призраков помогла британке Линге Стер изменить свою жизнь. Она похудела, нашла любовь, активно путешествует по кладбищам и руинам, записала на видео проявления полтергейста и увидела потустороннее существо посреди дороги.

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Однажды утром 55-летняя британка проснулась, посмотрела в зеркало и решила изменить свою жизнь. Женщина родила четверых детей, 10 лет назад развелась с мужем, набрала килограммы и ей не нравилось, как она выглядит. О необычном рецепте похудения и как он связан с охотой на привидений, рассказало издание The Sun.

Журналисты обратили внимание на историю Линзи Стер (Linzi Steer) — охотницей на привидений из города Шеффилд в Великобритании. Охотница поделилась своим опытом относительно того, как при росте 1 м 57 см и 16 размере одежды смогла похудеть чуть ли не вдвое. Женщина объяснила, что ей не нравилось "раздутое и истощенное" лицо, две грыжи межпозвоночных дисков, а вес мешал свободно двигаться. Причинами такого состояния были лень, недисциплинированность и нездоровая пища. Она решила изменить образ жизни и теперь имеет 8 размер, любимого мужчину и дело, которое ей нравится. На фото, которое опубликовали на портале, можно увидеть, как Линзи выглядела в прошлом, и как теперь.

История о похудении — Линзе Стер к изменениям в жизни Фото: The Sun История о похудении — Линзи Стер после изменений в жизни Фото: The Sun

Британка подробно рассказала, что ей помогло изменить свою жизнь. Первый шаг, важность которого она особенно подчеркивала, — это любимое дело, то есть охота на привидений. Второй шаг — это упорядочение режима питания: прекратила употреблять фаст-фуд и сладости. Следующий шаг — регулярные физические упражнения.

"Потеряв почти половину своего веса и надев одежду размера 8, Линзи считает, что охота за привидениями помогла ей похудеть", — написали журналисты.

После изменения внешнего вида пришли изменения в личной жизни, говорится в статье The Sun. Линзи через TikTok познакомилась с албанцем, восемь месяцев они переписывались, а потом наконец встретились. Женщина радуется, что нашла внимательного и вежливого мужчину, которым хвастается в соцсетях и показывает, как они проводят свободное время, например, участвуют в шествии футбольных фанатов.

История о похудении — Линзи Стер и возлюбленный албанец Фото: The Sun История о похудении — Линзи Стер и жизнь в Албании Фото: Скриншот

Линзи на Facebook и в TikTok показывает, как путешествует по старинным домам и кладбищам Англии, ища призраков. В канале с названием "Linzi's Para Quest" есть видео, как команда записала проявления полтергейста. Также опубликовала кадры, как скрюченный призрак перебегает дорогу.

Отметим, издание Daile Mail рассказало о том, как звезды шоубизнеса отрицают, что худеют с помощью препарата "Оземпик". Например, певица Кэти Перри уверяет, что сбросила вес исключительно благодаря особой диете и комплексу физических упражнений.

Напоминаем, Фокус писал о женщине, которая заметила призрака в кустах на Google maps. Кроме того, американец опубликовал в сети видео путешествия по автотрассе, на которой видели наибольшее количество потусторонних существ.

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