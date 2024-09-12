Ганялась за привидами: британка поділилась незвичним рецептом схуднення (фото, відео)

Полювання на привидів допомогло британці Лінзі Стер змінити своє життя. Вона схудла, знайшла кохання, активно мандрує цвинтарями та руїнами, записала на відео прояви полтергейсту та побачила потойбічну істоту посеред дороги.

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Якогось ранку 55-річна британка прокинулась, глянула в дзеркало і вирішила змінити своє життя. Жінка народила чотирьох дітей, 10 років тому розвелась з чоловіком, набрала кілограми і їй не подобалось, як вона виглядає. Про незвичний рецепт схуднення і як він пов'язаний з полюванням на привидів, розповіло видання The Sun.

Журналісти звернули увагу на історію Лінзі Стер (Linzi Steer) — мисливицею на привидів з міста Шеффілд у Великій Британії. Мисливиця поділилась своїм досвідом щодо того, як при зрості 1 м 57 см і 16 розмірі одягу змогла схуднути ледь не вдвічі. Жінка пояснила, що їй не подобалось "роздуте і виснажене" обличчя, дві грижі міжхребцевих дисків, а вага заважала вільно рухатись. Причинами такого стану були лінь, недисциплінованість та нездорова їжа. Вона вирішила змінити спосіб життя і тепер має 8 розмір, коханого чоловіка та справу, яка їй подобається. На фото, яке опублікували на порталі, можна побачити, як Лінзі виглядала у минулому, і як тепер.

Історія про схуднення - Лінзі Стер до змін у житті Фото: The Sun Історія про схуднення - Лінзі Стер після змін у житті Фото: The Sun

Британка детально розповіла, що їй допомогло змінити своє життя. Перший крок, на важливості якого вона особливо наголошувала, — це улюблена справа, тобто полювання на привидів. Другий крок — це впорядкування режиму харчування: припинила вживати фаст-фуд та солодощі. Наступний крок — регулярні фізичні вправи.

"Втративши майже половину своєї ваги та одягнувши одяг розміру 8, Лінзі вважає, що полювання за привидами допомогла їй схуднути", — написали журналісти.

Після зміни зовнішнього вигляду прийшли зміни у особистому житті, ідеться у статті The Sun. Лінзі через TikTok познайомилась з албанцем, вісім місяців вони листувались, а потім врешті зустрілись. Жінка радіє, що відшукала уважного та чемного чоловіка, яким хизується у соцмережах та показує, як вони проводять вільний час, наприклад, беруть участь у ході футбольних фанатів.

Історія про схуднення - Лінзі Стер та коханий албанець Фото: The Sun Історія про схуднення - Лінзі Стер та життя в Албанії Фото: Скриншот

Лінзі на Facebook та у TikTok показує, як мандрує старовинними будинками та кладовищами Англії, шукаючи привидів. У каналі з назвою "Linzi's Para Quest" є відео, як команда записала прояви полтергейсту. Також опублікувала кадри, як скривлений привид перебігає дорогу.

Зазначимо, видання Daile Mail розповіло про те, як зірки шоубізнесу заперечують, що худнуть за допомогою препарату "Оземпік". Наприклад, співачка Кеті Перрі запевняє, що скинула вагу завдяки виключно особливій дієті та комплексу фізичних вправ.

Нагадуємо, Фокус писав про жінку, яка помітила привида в кущах на Google maps. Крім того, американець опублікував у мережі відео подорожі по автотрасі, на якій бачили найбільшу кількість потойбічних істот.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.