Мужчина не может продать свой дом: всех отпугивает странная "статуя" во дворе его соседа (фото)

По словам Джона Кирби, художник превратил свой двор в "парк инсталляций", напоминающий свалку.

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61-летний Джон Кирби из Великобритании не может продать унаследованный от больной 86-летней матери дом из-за "скульптуры" современного художника и по совместительству его соседа Дениса Карбонаро. Эпатажный художник превратил свой двор в "парк инсталляций", напоминающий свалку. Об этом пишет издание Daily Star.

По словам Кирби, потенциальным покупателям нравится этот дом, однако они не могут игнорировать "чудовище" по соседству.

"Нам нужно продать недвижимость, чтобы оплатить лечение матери. Объявление о продаже дома висит уже несколько месяцев, но покупателей нет из-за того, что соседи не дают нам покоя — металлолом разбросан по всему их саду, на заднем дворе абсолютный беспорядок", — жалуется мужчина.

Инсталляция Дениса Карбонаро Фото: SWNS

Он добавил, что мусор появился на территории буквально за несколько дней — это тележки для покупок, детские коляски, хлебницы и другие случайные предметы.

Матери мистера Кирби в октябре 2021 года поставили диагноз "болезнь Альцгеймера", а с марта 2023-го она проживает в доме престарелых. Поскольку все сбережения уже исчерпаны, семье придется продать дом, чтобы профинансировать текущие расходы на лечение и уход.

Инсталляция Дениса Карбонаро Фото: SWNS

"У нас было девять просмотров — всем нравится дом, размер комнат и т.д., но людей беспокоит соседство. Пытался поговорить с ним об этом и попросил убрать хлам, но он отказался что-либо делать", — признается Джон.

Художник отреагировал на претензии, утверждая, что сосед неправильно понял его последнее произведение.

"Понимаю эти беспокойства, но важно учесть контекст, который, возможно, был проигнорирован. Должен подчеркнуть, что эти предметы являются частью целенаправленной художественной кампании и имеют важное значение", — сказал Карбонаро.

Джон Кирби не может продать свой дом Фото: SWNS

Напомним, 68-летний плотник на пенсии Тим Харман утверждает, что за два десятилетия потратил $32 тысячи собственных средств на ремонт арендованного двухкомнатного дома, где он надеялся прожить до конца жизни. Но теперь мужчина борется с законными владельцами помещения, которые пытаются его выселить, взамен разместив там фермерских рабочих.

А вот 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, который находится на самом густонаселенном острове страны.