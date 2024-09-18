Чоловік не може продати свій дім: всіх відлякує дивна "статуя" у дворі його сусіда (фото)

За словами Джона Кірбі, митець перетворив своє подвір'я на "парк інсталяцій", що нагадує сміттєзвалище.

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61-річний Джон Кірбі з Великої Британії не може продати успадкований від хворої 86-річної матері будинок через "скульптуру" сучасного художника та за сумісництвом його сусіда Деніса Карбонаро. Епатажний митець перетворив своє подвір'я на "парк інсталяцій", що нагадує сміттєзвалище. Про це пише видання Daily Star.

За словами Кірбі, потенційним покупцям подобається цей будинок, однак вони не можуть ігнорувати "потвору" по сусідству.

"Нам потрібно продати нерухомість, щоб оплатити лікування матері. Оголошення про продаж будинку висить вже кілька місяців, але покупців немає через те, що сусіди не дають нам спокою — брухт розкиданий по всьому їхньому саду, на задньому дворі абсолютний безлад", — скаржиться чоловік.

Інсталяція Деніса Карбонаро Фото: SWNS

Він додав, що сміття з’явилось на території буквально за кілька днів — це візки для покупок, дитячі коляски, хлібниці та інші випадкові предмети.

Матері містера Кірбі в жовтні 2021 року поставили діагноз "хвороба Альцгеймера", а з березня 2023-го вона проживає у будинку для людей похилого віку. Оскільки всі заощадження вже вичерпані, родині доведеться продати будинок, аби профінансувати поточні витрати на лікування та догляд.

Інсталяція Деніса Карбонаро Фото: SWNS

"У нас було дев'ять переглядів — усім подобається будинок, розмір кімнат тощо, але людей непокоїть сусідство. Намагався поговорити з ним про це й попросив прибрати непотріб, але він відмовився що-небудь робити", — зізнається Джон.

Художник відреагував на претензії, стверджуючи, що сусід неправильно зрозумів його останній витвір.

"Розумію ці занепокоєння, але важливо врахувати контекст, який, можливо, був проігнорований. Мушу підкреслити, що ці предмети є частиною цілеспрямованої мистецької кампанії та мають важливе значення", — сказав Карбонаро.

Джон Кірбі не може продати свій будинок Фото: SWNS

Нагадаємо, 68-річний тесля на пенсії Тім Харман стверджує, що за два десятиліття витратив $32 тисячі власних коштів на ремонт орендованого двокімнатного будинку, де він сподівався прожити до кінця життя. Але тепер чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити, натомість розмістивши там фермерських робітників.

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.