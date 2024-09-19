"Ни в коем случае": стюардесса рассказала, какие напитки категорически нельзя пить в самолете

Некоторые напитки, а именно чай и кофе, просто не следует употреблять во время полета, отметила бортпроводница. В свежести воды нельзя быть уверенным до конца.

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Самолет, по сути, является закрытым помещением с незнакомцами, которые могут быть переносчиками всевозможных болезней, а в единственном доступном туалете часто происходят протечки, когда летательный аппарат попадает даже в незначительную турбулентность. Кроме того, некоторые напитки, подаваемые на рейсах, могут вызвать расстройство желудка, пишет британское издание Mirror.

Стюардесса Кэт Камалани поделилась видео, в котором она заявила, что "никогда" не будет употреблять в самолете ничего, что не было бы из запечатанной бутылки или банки, утверждая, что используемый резервуар для воды "никогда не очищается". Бортпроводница отметила, что в свежести воды нельзя быть уверенным до конца.

"Никогда не пейте жидкости, которые не находятся в банке или бутылке. Резервуары для воды никогда не моются, и они отвратительны. Поговорите с бортпроводником, и вы обнаружите, что мы редко пьем кофе или чай, которые наливаются из того же резервуара для воды", — поделилась она "лайфхаком".

Кэт рассказала, что чайники и кувшины, используемые для кипячения воды на рейсах, между полетами очищаются, но основной резервуар для хранения не всегда подвергается обработке.

Комментаторы поспешили отметить, что любая вода, используемая для приготовления чая или кофе, закипая, эффективно убивает потенциальные бактерии еще до того, как они попадут чашку. Технические работники авиакомпаний в свою очередь заверили, что резервуары для воды регулярно стерилизуются.

Впрочем, еще одна стюардесса порекомендовала пассажирам в самолетах никогда не пить прямо из банок и бутылок, не исключая, что на их поверхности могут быть микробы. Она рекомендует просить пластиковый стаканчик и наливать напиток в него.

Напомним, ранее стюардесса объяснила, почему никогда не помогает поднимать чемоданы своих пассажиров. Оплата их труда начинается с того момента, когда самолет взлетел в воздух, то есть пока пассажиры рассаживаются по местам, бортпроводницы еще фактически не приступили к работе.

Также стюардессы объяснили, почему всегда тепло приветствуют пассажиров при посадке в самолет. Как оказалось, это не просто любезность или правила профессионального этикета.