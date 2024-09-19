"У жодному разі": стюардеса розповіла, які напої категорично не можна пити в літаку

Деякі напої, а саме чай і каву, просто не слід вживати під час польоту, зазначила бортпровідниця. У свіжості води не можна бути впевненим до кінця.

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Літак, по суті, є закритим приміщенням із незнайомцями, які можуть бути переносниками всіляких хвороб, а в єдиному доступному туалеті часто відбуваються протікання, коли літальний апарат потрапляє навіть у незначну турбулентність. Крім того, деякі напої, що подаються на рейсах, можуть викликати розлад шлунка, пише британське видання Mirror.

Стюардеса Кет Камалані поділилася відео, в якому вона заявила, що "ніколи" не споживатиме в літаку нічого, що не було б із запечатаної пляшки або банки, стверджуючи, що резервуар для води, який використовується, "ніколи не очищується". Бортпровідниця зазначила, що у свіжості води не можна бути впевненим до кінця.

"Ніколи не пийте рідини, які не перебувають у банці або пляшці. Резервуари для води ніколи не миються, і вони огидні. Поговоріть із бортпровідником, і ви виявите, що ми рідко п'ємо каву або чай, які наливаються з того ж резервуара для води", — поділилася вона "лайфхаком".

Кет розповіла, що чайники і глечики, які використовують для кип'ятіння води на рейсах, між польотами очищають, але основний резервуар для зберігання не завжди піддається обробці.

Коментатори поспішили зазначити, що будь-яка вода, яка використовується для приготування чаю або кави, закипаючи, ефективно вбиває потенційні бактерії ще до того, як вони потраплять у чашку. Технічні працівники авіакомпаній зі свого боку запевнили, що резервуари для води регулярно стерилізуються.

Утім, ще одна стюардеса порекомендувала пасажирам у літаках ніколи не пити прямо з банок і пляшок, не виключаючи, що на їхній поверхні можуть бути мікроби. Вона рекомендує просити пластиковий стаканчик і наливати напій у нього.

Нагадаємо, раніше стюардеса пояснила, чому ніколи не допомагає піднімати валізи своїх пасажирів. Оплата їхньої праці починається з того моменту, коли літак злетів у повітря, тобто доки пасажири розсідаються по місцях, бортпровідниці ще фактично не приступили до роботи.

Також стюардеси пояснили, чому завжди тепло вітають пасажирів під час посадки в літак. Як виявилося, це не просто люб'язність чи правила професійного етикету.