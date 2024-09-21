Мужчина решил убраться в доме мамы: свою находку в шкафу он не забудет никогда

Житель Северного Уэльса Лесли Харви хотел сделать доброе дело, прибравшись в доме своей мамы, пока та находилась в больнице. Но то, что он обнаружил, отправило ее на 15 месяцев в тюрьму.

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Лесли Харви, живший неподалеку от своей матери, намеревался сделать сюрприз и сделать ремонт в доме своего детства. Добравшись до шкафа на чердаке, где, как ему говорили, хранились оставшиеся вещи бывших арендаторов, он обнаружил мумифицированные останки человека времен Второй мировой войны, пишет британское издание Daily Star.

Внезапно милая на вид 65-летняя женщина Сара Джейн Харви, стала подозреваемой в убийстве, поскольку ее дом стал местом преступления.

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Миссис Харви, которую первоначально допрашивали в больнице, опознала тело как тело бывшей квартиросъемщицы Фрэнсис Элис Найт, женщины в возрасте 60 лет, проживающая отдельно от своего мужа и получавшая от него алименты. Она была частично инвалидом, плохо ходила и часто жаловалась на сильные боли в мышцах, поэтому написала разрешение на получение своего пособия от мужа в размере 2 фунтов стерлингов еженедельно своей квартирной хозяйке.

По словам миссис Харви, в одну особенно плохую ночь 1940 года она пошла приготовить ей чашку чая, но обнаружила миссис Найт мертвой. Она перенесла тело в шкаф и заперла его. Хозяйка дома рассказывала людям, что ее квартиросъемщица нашла условия получше и переехала.

Однако мумифицированное тело миссис Найт было обнаружено два десятилетия спустя, сложенное пополам и одетое в выцветшую ночную рубашку. Чтобы оторвать ее останки от линолеума на полу, пришлось использовать садовую лопату. Чтобы провести тщательное вскрытие, патологоанатомам пришлось замочить труп в растворе глицерина на неделю, пока он не стал достаточно пластичным для внутреннего осмотра.

Были очевидны признаки удушения: шарф и полоса на шее, что заставило полицию расследовать дело как убийство. Во время суда прокуроры утверждали, что миссис Харви задушила миссис Найт шарфом после того, как получила доступ к ее финансам.

В свою защиту миссис Харви утверждала, что миссис Найт страдала от сильной простуды, добавив, что "общеизвестно", что "для лечения заболеваний горла следует обматывать шарф вокруг шеи".

Присяжные заявили, что никаких убедительных доказательств того, что шарф использовался с применением силы, нет. Поэтому миссис Харви была оправдана по делу об убийстве, но признана виновной в получении в общей сложности 2099 фунтов обманным путем в период с мая 1940 года по апрель 1960 года. Она была приговорена к 15 месяцам тюремного заключения.

После освобождения она отправилась жить в дом престарелых и вскоре умерла от рака.

Леденящая душу находка и неразгаданная тайна смерти миссис Найт продолжают оставаться горячими темами среди местных жителей даже спустя много лет. А нынешние владельцы дома используют его "дурную славу" для привлечения туристов, желающих "пощекотать свои нервы". Те снимают апартаменты на один день в надежде увидеть или услышать призрак миссис Найт, который, как заверяют, иногда прогуливается по лестничной площадке, ворует вещи, и играется с электроприборами.

Ранее сообщалось, что в пекарне Greggs поселился призрак женщины. Странные случаи начали фиксировать много лет назад — здесь может сам включиться чайник и время от времени можно услышать жуткие звуки. Один из сотрудников считает призрак бывшей жительницей дома, где расположена пекарня.

Также Фокус писал, что мужчину уволили с работы из-за жалоб старого призрака. Фермерский дом, также известный как поместье Олд Арнольд, стал излюбленным местом любителей паранормальных явлений с тех пор, как он прославился благодаря фильму ужасов "Заклятие".