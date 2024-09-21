Чоловік вирішив прибратися в будинку мами: свою знахідку в шафі він не забуде ніколи

Мешканець Північного Уельсу Леслі Гарві хотів зробити добру справу, прибравшись у будинку своєї мами, поки та перебувала в лікарні. Але те, що він виявив, відправило її на 15 місяців до в'язниці.

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Леслі Гарві, який жив неподалік від своєї матері, мав намір зробити сюрприз і зробити ремонт у будинку свого дитинства. Діставшись до шафи на горищі, де, як йому казали, зберігалися решта речей колишніх орендарів, він виявив муміфіковані останки людини часів Другої світової війни, пише британське видання Daily Star.

Раптово мила на вигляд 65-річна жінка Сара Джейн Гарві стала підозрюваною у вбивстві, оскільки її будинок став місцем злочину.

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Місіс Гарві, яку спочатку допитували в лікарні, впізнала тіло як тіло колишньої квартиронаймачки Френсіс Еліс Найт, жінки у віці 60 років, яка проживала окремо від свого чоловіка і отримувала від нього аліменти. Вона була частково інвалідом, погано ходила і часто скаржилася на сильні болі в м'язах, тому написала дозвіл на отримання своєї допомоги від чоловіка в розмірі 2 фунтів стерлінгів щотижня своїй квартирній господині.

За словами місіс Гарві, в одну особливо погану ніч 1940 року вона пішла приготувати їй чашку чаю, але виявила місіс Найт мертвою. Вона перенесла тіло в шафу і замкнула її. Господиня будинку розповідала людям, що її квартиронаймачка знайшла кращі умови і переїхала.

Однак муміфіковане тіло місіс Найт було виявлено два десятиліття потому, складене навпіл і одягнене у вицвілу нічну сорочку. Щоб відірвати її останки від лінолеуму на підлозі, довелося використовувати садову лопату. Щоб провести ретельний розтин, патологоанатомам довелося замочити труп у розчині гліцерину на тиждень, поки він не став досить пластичним для внутрішнього огляду.

Були очевидні ознаки удушення: шарф і смуга на шиї, що змусило поліцію розслідувати справу як убивство. Під час суду прокурори стверджували, що місіс Гарві задушила місіс Найт шарфом після того, як отримала доступ до її фінансів.

На свій захист місіс Гарві стверджувала, що місіс Найт страждала від сильної застуди, додавши, що "загальновідомо", що "для лікування захворювань горла слід обмотувати шарф навколо шиї".

Присяжні заявили, що жодних переконливих доказів того, що шарф використовували із застосуванням сили, немає. Тому місіс Гарві було виправдано у справі про вбивство, але визнано винною в отриманні загалом 2099 фунтів обманним шляхом у період з травня 1940 року по квітень 1960 року. Вона була засуджена до 15 місяців тюремного ув'язнення.

Після звільнення вона вирушила жити в будинок для літніх людей і незабаром померла від раку.

Моторошна знахідка і нерозгадана таємниця смерті місіс Найт продовжують залишатися гарячими темами серед місцевих жителів навіть через багато років. А нинішні власники будинку використовують його "погану славу" для залучення туристів, охочих "полоскотати свої нерви". Ті винаймають апартаменти на один день, сподіваючись побачити або почути привид місіс Найт, який, як запевняють, іноді прогулюється сходовим майданчиком, краде речі та грається з електроприладами.

Раніше повідомлялося, що в пекарні Greggs оселився привид жінки. Дивні випадки почали фіксувати багато років тому — тут може сам увімкнутися чайник і час від часу можна почути моторошні звуки. Один зі співробітників вважає привид колишньою мешканкою будинку, де розташована пекарня.

Також Фокус писав, що чоловіка звільнили з роботи через скарги старого привида. Фермерський будинок, також відомий як маєток Олд Арнольд, став улюбленим місцем любителів паранормальних явищ відтоді, як він прославився завдяки фільму жахів "Закляття".