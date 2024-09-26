Мужчина нашел на дне озера пропавшее в ХХ в. авто с "сокровищами" внутри (фото)

Джейсон Плогер потратил 35 лет на поиски затонувшего транспортного средства. Однажды во время рыбалки мужчине посчастливилось наткнуться на след.

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Джейсон Плогер из Канады, который живет в маленьком городке на севере Онтарио, нашел на дне озера Лардер такси, ушедшее под воду десятки лет назад. Мужчина еще с детства помнил легенду о таинственной машине и, в конце концов, решился проверить, правдива ли эта история, пишет издание CBC.

"Вырастая в городке, мы все слышали легенду, но каждый, с кем ты разговаривал, рассказывал свою версию", — вспоминает Плогер.

Все истории объединял один факт — такси провалилось сквозь лед на озере Лардер по дороге на рождественскую вечеринку, везя алкоголь и премии для местных золотоискателей. Но некоторые люди утверждали, что внутри машины были и золотые слитки.

Автомобиль REO Flying Cloud 1929 года выпуска лежит на дне озера Фото: Jason Ploeger

Плоггер потратил 35 лет на поиски затонувшего транспортного средства. Однажды во время рыбалки мужчине посчастливилось наткнуться на след с помощью бокового тепловизора: он обозначил место на карте и вернулся позже с дайверами.

Что дайверы нашли на дне озера

К сожалению, внутри REO Flying Cloud 1929 года выпуска золота не было, но кладоискатели заметили шесть бутылок алкоголя.

Кладоискатели нашли шесть бутылок алкоголя Фото: Jason Ploeger

Позже Джейсон поговорил с дочерью одного из пяти мужчин, которые были в такси в тот день, и узнал, что компания действительно направлялась на рождественскую вечеринку в шахту Мартин-Берд, но машина вдруг начала проваливаться под лед. Водителю и пассажирам повезло, что обошлось без жертв.

Плогер с дайверами подняли на поверхность сперва одну бутылку, но она мгновенно взорвалась от давления. Попробовав алкоголь на вкус, кладоискатели определили, что это было виски. Позже они достали еще пять бутылок.

"Думаю, что это было хорошее виски, когда его купили. Я до сих пор не ослеп, так что это хороший знак", — смеется Джейсон.

Джейсон попробовал виски на вкус Фото: Jason Ploeger

Одну из неповрежденных бутылок, поднятых со дна, выставят на аукцион 28 сентября. Машина, по словам членов экспедиции, так и останется на дне озера, ведь она "слишком хрупкая".

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