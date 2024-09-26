Чоловік знайшов на дні озера зникле в ХХ ст. авто зі "скарбами" всередині (фото)

Джейсон Плогер витратив 35 років на пошуки затонулого транспортного засобу. Одного дня під час риболовлі чоловікові пощастило натрапити на слід.

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Джейсон Плогер з Канади, який живе у маленькому містечку на півночі Онтаріо, знайшов на дні озера Лардер таксі, що пішло під воду десятки років тому. Чоловік ще з дитинства пам’ятав легенду про таємничу машину й, зрештою, наважився перевірити, чи ця історія правдива, пише видання CBC.

"Зростаючи у містечку, ми всі чули легенду, але кожен, з ким ти розмовляв, розповідав свою версію", — згадує Плогер.

Усі історії об’єднував один факт — таксі провалилось крізь лід на озері Лардер по дорозі на різдвяну вечірку, везучи алкоголь та премії для місцевих золотошукачів. Але дехто з людей стверджував, що всередині машини були й золоті злитки.

Автомобіль REO Flying Cloud 1929 року випуску лежить на дні озера Фото: Jason Ploeger

Плогер витратив 35 років на пошуки затонулого транспортного засобу. Одного дня під час риболовлі чоловікові пощастило натрапити на слід за допомогою бічного тепловізора: він позначив місце на карті й повернувся пізніше з дайверами.

Що дайвери знайшли на дні озера

На жаль, всередині REO Flying Cloud 1929 року випуску золота не було, але шукачі скарбів помітили шість пляшок алкоголю.

Шукачі скарбів знайшли шість пляшок алкоголю Фото: Jason Ploeger

Пізніше Джейсон поговорив з дочкою одного з п'яти чоловіків, які були у таксі в той день, і дізнався, що компанія справді прямувала на різдвяну вечірку до шахти Мартін-Берд, але машина раптом почала провалюватися під лід. Водієві та пасажирам пощастило, що обійшлось без жертв.

Плогер з дайверами підняли на поверхню спершу одну пляшку, але вона миттєво вибухнула від тиску. Спробувавши алкоголь на смак, шукачі скарбів визначили, що це було віскі. Пізніше вони дістали ще п’ять пляшок.

"Думаю, що це було хороше віскі, коли його купили. Я досі не осліп, тож це добрий знак", — сміється Джейсон.

Джейсон спробував віскі на смак Фото: Jason Ploeger

Одну з неушкоджених пляшок, піднятих з дна, виставлять на аукціон 28 вересня. Машина, за словами членів експедиції, так і залишиться на дні озера, адже вона "занадто крихка".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британська блогерка Ребека Баррон, яка називає себе мисливицею за знижками, купила на розпродажі чужу валізу, загублену в лондонському аеропорту Хітроу. Процес розпакування жінка зняла на відео.

А от 33-річна Енн Селларс, мати п'ятьох дітей з Флоренції (Південна Кароліна, США), займалася садівництвом біля свого будинку, висаджуючи хризантеми, й зробила моторошне відкриття, відкопавши фрагменти надгробків.