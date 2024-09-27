"Изобретение безумного ученого": огромное морское существо выбросило на пляж (фото)

Недавно обнаруженная рыба достигла почти 2,1 метра в длину. Представители этого вида могут весить около 2200 килограммов и имеют плавник, из-за которого их часто путают с акулами.

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Гигантская солнечная рыба (или лунная), известная также как мола-мола, в третий раз за лето выбросилась на пляж в штате Орегон (США). Об этом пишет The Seattle Times.

Рыбу выбросило на берег в государственном парке Хьюг-Пойнт в округе Клэтсоп, говорится в пресс-релизе Приморского аквариума. По словам представителей аквариума, с июня были обнаружены целых три представителя этого вида.

Найденная недавно рыба достигла почти 7 футов (2,1 м) в длину, хотя океанические солнечные рыбы могут достигать 10 футов (3 м) в длину и весить до 5 000 фунтов (2200 кг).

По данным Аквариума Монтерей-Бей, мола мола является самой тяжелой костной рыбой на земном шаре.

"С крошечным ртом и большими глазами это серое существо выглядит как изобретение сумасшедшего ученого", — говорят сотрудники аквариума.

Рыбу выбросило на берег в государственном парке Хьюг-Пойнт в США Фото: Facebook

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, эту огромную рыбу чаще всего называют солнечной или лунной рыбой. Они водятся в тропических водах по всему миру, и из-за характерного плавника их часто путают с акулами.

"Эти океанские гиганты бродят по морям в поисках своей любимой пищи — медуз", — отмечают специалисты.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев". Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.

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