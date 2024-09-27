"Винахід божевільного вченого": величезну морську істоту викинуло на пляж (фото)

Нещодавно виявлена риба досягла майже 2,1 метра в довжину. Представники цього виду можуть важити близько 2200 кілограмів і мають плавник, через який їх часто плутають з акулами.

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Гігантська сонячна риба (або місячна), відома також як мола-мола, втретє за літо викинулася на пляж у штаті Орегон (США). Про це пише The Seattle Times.

Рибу викинуло на берег у державному парку Х'юг-Пойнт в окрузі Клетсоп, ідеться в пресрелізі Приморського акваріума. За словами представників акваріума, з червня було виявлено цілих три представники цього виду.

Знайдена нещодавно риба досягла майже 7 футів (2,1 м) завдовжки, хоча океанічні сонячні риби можуть досягати 10 футів (3 м) завдовжки й важити до 5 000 фунтів (2200 кг).

За даними Акваріума Монтерей-Бей, мола мола є найважчою кістковою рибою на земній кулі.

"З крихітним ротом і великими очима ця сіра істота схожа на винахід божевільного вченого", — кажуть співробітники акваріума.

Рибу викинуло на берег у державному парку Х'юг-Пойнт у США Фото: Facebook

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, цю величезну рибу найчастіше називають сонячною або місячною рибою. Вони водяться в тропічних водах по всьому світу, і через характерний плавник їх часто плутають з акулами.

"Ці океанські гіганти бродять морями в пошуках своєї улюбленої їжі — медуз", — зазначають фахівці.

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