"Живем посреди пруда": люди покидают дома, узнав правду о своем селе (фото)

Пытаясь выйти из катастрофической ситуации, местная жительница Холли Стергон хочет продать дом и все свое имущество.

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Жители поселка Джонстаун, что в Колорадо (США), вынужденно покидают дома в рамках эвакуации после того, как узнали ужасную правду о своем населенном пункте. Недавно выяснилось, что люди живут прямо посреди пруда, сообщает 9 News.

"Люди, проходящие мимо, смотрят на все это и спрашивают: "Что происходит? Сначала говорили, что здесь когда-то был отстойник, а во время наводнения прошлого года выяснилось, что его только собираются обустроить", — рассказывает Холли Стергон, местная жительница, которая вынуждена выезжать из своего дома.

Пытаясь выйти из этой катастрофической ситуации, женщина хочет продать жилье и все свое имущество.

Люди живут в мобильных домиках Фото: 9 News

"Я продаю туалеты, осветительные приборы, кондиционеры и даже гаражные ворота. Все продается. Сделайте мне разумное предложение — и этот дом полностью ваш, можете забирать и заселяться", — добавляет американка.

Сообщается, что сейчас жители Джонстауна в спешке пакуют вещи и временно живут в мобильных укрытиях, расположенных на газонах перед их основными домами.

"Я буду скучать по этому. Смотрю на наших соседей... Это самая тяжелая часть", — делится своими эмоциями Холли Стергон.

Поселок построили на пруду Фото: 9 News

Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).

А вот 58-летний Тим Коллис и его партнер 53-летний Райан Фелпс приобрели полуразрушенную железнодорожную станцию "Кромфорд" в Дербишире (Великобритания) за 390 000 фунтов стерлингов (21 млн грн). Как позже выяснилось, именно там проходили съемки для одной из самых знаковых обложек альбома группы Oasis.