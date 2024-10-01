"Живемо посеред ставка": люди покидають домівки, дізнавшись правду про своє село (фото)

Намагаючись вийти з катастрофічної ситуації, місцева жителька Холлі Стергон хоче продати будинок та все своє майно.

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Мешканці селища Джонстаун, що у Колорадо (США), вимушено покидають домівки в рамках евакуації після того, як дізнались жахливу правду про свій населений пункт. Нещодавно вияснилось, що люди живуть прямо посеред ставка, повідомляє 9 News.

"Люди, які проходять повз, дивляться на все це і питають: "Що відбувається? Спочатку казали, що тут колись був відстійник, а під час повені минулого року з'ясувалося, що його тільки збираються облаштувати", — розповідає Холлі Стергон, місцева жителька, яка змушена виїжджати зі своєї оселі.

Намагаючись вийти з цієї катастрофічної ситуації, жінка хоче продати житло та все своє майно.

Люди живуть у мобільних хатинках Фото: 9 News

"Я продаю туалети, освітлювальні прилади, кондиціонери та навіть гаражні ворота. Все продається. Зробіть мені розумну пропозицію — і цей будинок повністю ваш, можете забирати й заселятися", — додає американка.

Повідомляється, що зараз мешканці Джонстауна в поспіху пакують речі й тимчасово живуть у мобільних укриттях, розташованих на газонах перед їхніми основними будинками.

"Я буду сумувати за цим. Дивлюся на наших сусідів… Це найважча частина", — ділиться своїми емоціями Холлі Стергон.

Селище побудували на ставку Фото: 9 News

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром з сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от 58-річний Тім Колліс та його партнер 53-річний Раян Фелпс придбали напівзруйновану залізничну станцію "Кромфорд" в Дербіширі (Велика Британія) за 390 000 фунтів стерлінгів (21 млн грн). Як пізніше з’ясувалось, саме там відбувались зйомки для однієї з найбільш знакових обкладинок альбому гурту Oasis.