Пара купила занедбану будівлю з секретом: виявилось, що про це місце знає весь світ (фото)

58-річний Тім Колліс та його партнер 53-річний Раян Фелпс придбали напівзруйновану залізничну станцію "Кромфорд" в Дербіширі (Велика Британія) за 390 000 фунтів стерлінгів (21 млн грн). Як пізніше з’ясувалось, саме там відбувались зйомки для однієї з найбільш знакових обкладинок альбому гурту Oasis. Про це пише видання Daily Star.

Пара дізналась правду, коли побачила обкладинку до першого хіта Oasis "Some Might Say", на якій зображено цю споруду, що входить у перелік історичних пам’яток.

На фото музикант Ліам Галлахер махає рукою з мосту, а Ноель тим часом поливає платформу. Після того, як про відкриття написала низка британських медіа, шанувальники колективу почали приїжджати на екскурсію, щоб зробити селфі й відтворити сцени з культового альбому.

Тім Колліс дізнався правду, коли побачив обкладинку до першого хіта Oasis "Some Might Say" Фото: SWNS

Тім вважає себе фанатом Oasis, але він присягається, що не знав про зв'язок будівлі з групою до моменту покупки об'єкта нерухомості.

До речі, пара купила головну будівлю вікторіанської станції разом із залом очікування ще у 2007 році. Після цього вони взялися за капітальний ремонт, який обійшовся в 140 000 фунтів стерлінгів (7,7 млн грн).

"Раніше станція була занедбаною та перебувала під загрозою знищення. Вибиті шибки, в даху — дірки, всередині — абсолютно пусто. Реконструкція зайняла близько року й вартувала нам близько 140 000 фунтів стерлінгів. На щастя, вдалось отримати грант у розмірі 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1,6 млн грн) від місцевої влади та благодійної організації. Завдяки цьому відновили до первісного вигляду деякі старі елементи, зокрема годинникову вежу", — додає Тім.

Реконструкція станції коштувала 7,7 млн грн Фото: SWNS

Сьогодні подружжя здає приміщення в оренду для відпочинку. Щоб зупинитися тут на дві ночі, туристам потрібно викласти 249 фунтів (майже 14 тис. грн).

До речі, реставрація залізничної станції була настільки дивовижною, що навіть привернула увагу короля Чарльза, який навідався сюди у 2011 році.

Сьогодні подружжя здає приміщення в оренду Фото: SWNS

