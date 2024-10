Пара купила заброшенное здание с секретом: оказалось, что об этом месте знает весь мир (фото)

После того, как об открытии написал ряд медиа, путешественники со всего мира начали приезжать туда на экскурсию, чтобы сделать селфи.

58-летний Тим Коллис и его партнер 53-летний Райан Фелпс приобрели полуразрушенную железнодорожную станцию "Кромфорд" в Дербишире (Великобритания) за 390 000 фунтов стерлингов (21 млн грн). Как позже выяснилось, именно там проходили съемки для одной из самых знаковых обложек альбома группы Oasis. Об этом пишет издание Daily Star.

Пара узнала правду, когда увидела обложку к первому хиту Oasis "Some Might Say", на которой изображено это сооружение, входящее в перечень исторических памятников.

На фото музыкант Лиам Галлахер машет рукой с моста, а Ноэль тем временем поливает платформу. После того, как об открытии написал ряд британских медиа, поклонники коллектива начали приезжать на экскурсию, чтобы сделать селфи и воссоздать сцены из культового альбома.

Тим Коллис узнал правду, когда увидел обложку к первому хиту Oasis "Some Might Say" Фото: SWNS

Тим считает себя фанатом Oasis, но он клянется, что не знал о связи здания с группой до момента покупки объекта недвижимости.

Кстати, пара купила главное здание викторианской станции вместе с залом ожидания еще в 2007 году. После этого они взялись за капитальный ремонт, который обошелся в 140 000 фунтов стерлингов (7,7 млн грн).

"Раньше станция была заброшенной и находилась под угрозой уничтожения. Выбиты стекла, в крыше — дыры, внутри — абсолютно пусто. Реконструкция заняла около года и стоила нам около 140 000 фунтов стерлингов. К счастью, удалось получить грант в размере 30 000 фунтов стерлингов (около 1,6 млн грн) от местных властей и благотворительной организации. Благодаря этому восстановили до первоначального вида некоторые старые элементы, в частности часовую башню", — добавляет Тим.

Реконструкция станции стоила 7,7 млн грн Фото: SWNS

Сегодня супруги сдают помещение в аренду для отдыха. Чтобы остановиться здесь на две ночи, туристам нужно выложить 249 фунтов (почти 14 тыс. грн).

Кстати, реставрация железнодорожной станции была настолько удивительной, что даже привлекла внимание короля Чарльза, который наведался сюда в 2011 году.

Сегодня супруги сдают помещение в аренду Фото: SWNS

