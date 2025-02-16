Попали в рай: супруги поменяли съемную квартиру на дом посреди острова (фото)

Разочарованные высокой стоимостью аренды и ограниченным пространством, однажды молодожены решили, что пришло время для кардинальных изменений.

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Молодая пара, 25-летняя Саша и ее 28-летний возлюбленный Мэтт, нашли нестандартное решение проблемы стремительного роста цен на аренду жилья в Лондоне (Великобритания), переехав на остров на реке Темза. О своей жизни влюбленные регулярно рассказывают в TikTok, собирая тысячи просмотров и лайков под каждым видео.

"Почему мы переехали на остров в Лондоне, где нет моста? Потому что это значительно дешевле", — говорит Саша в начале ролика. Тем временем на заднем плане появляются кадры их бунгало с одной спальней.

Вместо аренды квартиры

Пара вместе уже более пяти лет. До этого они жили в Чисвике на западе Лондона, арендуя однокомнатную квартиру. Разочарованные высокой стоимостью аренды и ограниченным пространством, однажды они решили, что пришло время для кардинальных перемен.

Супруги не хотят раскрывать точное местоположение своей базы, но отмечают, что на острове уже возведено около 20 таких домов.

"На самом деле на реке есть много населенных островов, к которым не ведут мосты. Наш один из них. Имея небольшой сад и живя у реки, мы становимся ближе к природе. Каждый день случается какое-то приключение, но нам это очень нравится", — объясняет Саша в интервью Newsweek.

Лодка в подарок

Для передвижения пара использует лодку, предоставленную в рамках договора аренды. Их дом оборудован высокоскоростным интернетом, электричеством, газом и канализацией, которые соединены с материком.

В видео молодожены часто хвастаются модными интерьерами своего дома с гостиной, кухней и обеденной зоной открытой планировки. Из больших "французских" окон от пола до потолка открывается живописный вид на реку. Перед домом также есть небольшая зона отдыха.

Из окна дома открывается невероятный вид из окна дома Фото: London Island Living

Парочка живет на острове уже около трех месяцев. Пока что они наслаждаются опытом и рекомендуют всем остальным без колебаний рассмотреть альтернативные варианты жилья.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.