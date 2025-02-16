Потрапили у рай: подружжя поміняло орендовану квартиру на будинок посеред острова (фото)

Розчаровані високою вартістю оренди та обмеженим простором, одного дня молодята вирішили, що настав час для кардинальних змін.

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Молода пара, 25-річна Саша та її 28-річний коханий Метт, знайшли нестандартне розв'язання проблеми стрімкого зростання цін на оренду житла у Лондоні (Велика Британія), переїхавши на острів на річці Темза. Про своє життя закохані регулярно розповідають у TikTok, збираючи тисячі переглядів та вподобайок під кожним відео.

"Чому ми переїхали на острів у Лондоні, де немає мосту? Бо це значно дешевше", — каже Саша на початку ролика. Тим часом на задньому плані з'являються кадри їхнього бунгало з однією спальнею.

Замість оренди квартири

Пара разом вже понад п'ять років. До цього вони жили в Чисвіку на заході Лондона, орендуючи однокімнатну квартиру. Розчаровані високою вартістю оренди та обмеженим простором, одного дня вони вирішили, що настав час для кардинальних змін.

Подружжя не хоче розкривати точне місце розташування своєї бази, але зазначає, що на острові уже зведено близько 20 таких будинків.

"Насправді на річці є багато населених островів, до яких не ведуть мости. Наш один з них. Маючи невеликий сад і живучи біля річки, ми стаємо ближчими до природи. Кожен день трапляється якась пригода, але нам це дуже подобається", — пояснює Саша в інтерв'ю Newsweek.

Човен у подарунок

Для пересування пара використовує човен, наданий в рамках договору оренди. Їхній будинок обладнаний високошвидкісним інтернетом, електрикою, газом та каналізацією, які з'єднані з материком.

У відео молодята часто хизуються модними інтер'єрами свого будинку з вітальнею, кухнею та обідньою зоною відкритого планування. З великих "французьких" вікон від підлоги до стелі відкривається мальовничий вид на річку. Перед будинком також є невелика зона відпочинку.

З вікна будинку відкривається неймовірний краєвид Фото: London Island Living

Парочка живе на острові вже близько трьох місяців. Поки що вони насолоджуються досвідом й рекомендують всім іншим без вагань розглянути альтернативні варіанти житла.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.