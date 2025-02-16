Ученая объяснила, как номер квартиры влияет на жизнь жильцов

Фелиция Бендер убеждена, что номер дома или квартиры может значительно влиять на жизнь тех, кто там проживает. Изучив некоторые закономерности, можно понять, подходит вам жилье или нет.

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Американская ученая, доктор философии Фелиция Бендер увлекается нумерологией. Многие называют ее хобби псевдонаукой наравне с астрологией и алхимией, но все равно интересуются ее рассказами и комментариями в Instagram.

Женщина твердо убеждена, что номер дома или квартиры может значительно влиять на жизнь тех, кто там проживает. Изучив некоторые закономерности, можно понять, подходит вам жилье или нет.

Влияние номеров

По словам Фелиции, нумерология оперирует простыми числами, поэтому нужно сокращать большие числа до однозначных путем сложения. Например, если номер вашей квартиры — 13, то высчитываем нужную цифру следующим образом: 1+3=4.

Важное уточнение: исключениями являются числа 11 и 22, которые не стоит добавлять, так как они имеют отдельные значения. Кроме того, высчитывать можно только номер квартиры или частного дома. По словам Бендер, номер многоквартирного жилого комплекса, улицы или переулка значения не имеет.

Значение номера квартиры

В доме или квартире под номером 1 прекрасно будут чувствовать себя жильцы, у которых в приоритете карьера и личное развитие. Они не боятся одиночества, поэтому семья для них не на первом месте.

прекрасно будут чувствовать себя жильцы, у которых в приоритете карьера и личное развитие. Они не боятся одиночества, поэтому семья для них не на первом месте. Номер 2 идеален для семейных пар или друзей, которые хотят жить вместе. В общем это отличное место для создания гармоничной атмосферы.

идеален для семейных пар или друзей, которые хотят жить вместе. В общем это отличное место для создания гармоничной атмосферы. Номер 3 — дом полон оптимизма и энергии, где не утихает веселье и смех. Здесь хорошо общаться с другими, эмоционально самовыражаться, заниматься творчеством. Этот номер не подходит одиночкам и тем, кто любит деньги.

дом полон оптимизма и энергии, где не утихает веселье и смех. Здесь хорошо общаться с другими, эмоционально самовыражаться, заниматься творчеством. Этот номер не подходит одиночкам и тем, кто любит деньги. Номер 4 — дом для тех, кто выбирает безопасность и стабильность. Здесь лучше всего будут чувствовать себя консерваторы, которые думают о развитии бизнеса, накоплении капитала на старость.

дом для тех, кто выбирает безопасность и стабильность. Здесь лучше всего будут чувствовать себя консерваторы, которые думают о развитии бизнеса, накоплении капитала на старость. Номер 5 — жилье для вечеринок, веселья и приключений. Если в планах создание семьи и построение светлого и стабильного будущего, то жить в таких помещениях не стоит. "Пять — число излишеств, поэтому вы, как и ваши гости, можете злоупотреблять алкоголем, наркотиками, много есть", — считает Фелиция.

Фелиция Бендер считает, что номера домов влияют на жителей Фото: Pixels

Номер 6 подходит семьям с детьми, потому что это дом красоты и воспитания. Минус жилья с этим номером в том, что его хозяева могут испытывать дискомфорт от собственного перфекционизма и чрезмерного чувства ответственности.

подходит семьям с детьми, потому что это дом красоты и воспитания. Минус жилья с этим номером в том, что его хозяева могут испытывать дискомфорт от собственного перфекционизма и чрезмерного чувства ответственности. Номер 7 — идеальное место для самопознания и созерцания, для тех, кто находится в духовном поиске, но оно не подойдет тем, кто мечтает строить карьеру и зарабатывать деньги. Здесь уживутся писатели, ученые, преподаватели — все те, кто не боится одиночества.

идеальное место для самопознания и созерцания, для тех, кто находится в духовном поиске, но оно не подойдет тем, кто мечтает строить карьеру и зарабатывать деньги. Здесь уживутся писатели, ученые, преподаватели — все те, кто не боится одиночества. Номер 8 — это место для тех, кто стремится к максимальному финансовому благополучию и власти. У хозяев должны быть деньги, иначе там будет неуютно.

— это место для тех, кто стремится к максимальному финансовому благополучию и власти. У хозяев должны быть деньги, иначе там будет неуютно. Номер 9 подходит настоящим гуманистам, готовым чуть ли не круглосуточно работать на благо окружающих. Живут там самоотверженные альтруисты, для которых главное духовность.

Как считает Бендер, жители дома или квартиры под номером 11 будут успешными в любом начинании, если будут помогать другим. А вот в стенах дома под номером 22 прекрасно будут чувствовать себя писатели и архитекторы.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.