Вчена пояснила, як номер квартири впливає на життя мешканців

Феліція Бендер переконана, що номер будинку чи квартири може значно впливати на життя тих, хто там проживає. Виявивши деякі закономірності, можна зрозуміти, підходить вам житло чи ні.

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Американська вчена, доктор філософії Феліція Бендер захоплюється нумерологією. Багато хто називає її хобі псевдонаукою на рівні з астрологією та алхімією, втім все одно цікавляться її розповідями та коментарями в Instagram.

Жінка твердо переконана, що номер будинку чи квартири може значно впливати на життя тих, хто там проживає. Виявивши деякі закономірності, можна зрозуміти, підходить вам житло чи ні.

Вплив номерів

За словами Феліції, нумерологія оперує простими числами, тому потрібно скорочувати великі числа до однозначних шляхом додавання. Наприклад, якщо номер вашої квартири — 13, то вираховуємо потрібну цифру таким чином: 1+3=4.

Важливе уточнення: винятками є числа 11 і 22, які не варто додавати, бо вони мають окремі значення. Крім того, вираховувати можна лише номер квартири або приватного будинку. За словами Бендер, номер багатоквартирного житлового комплексу, вулиці або провулка значення не мають.

Значення номера квартири

В будинку або квартирі під номером 1 чудово почуватимуться мешканці, у яких в пріоритеті кар'єра та особистий розвиток. Вони не бояться самотності, тому сім'я для них не на першому місці.

чудово почуватимуться мешканці, у яких в пріоритеті кар'єра та особистий розвиток. Вони не бояться самотності, тому сім'я для них не на першому місці. Номер 2 ідеальний для сімейних пар або друзів, які хочуть жити разом. Загалом це чудове місце для створення гармонійної атмосфери.

ідеальний для сімейних пар або друзів, які хочуть жити разом. Загалом це чудове місце для створення гармонійної атмосфери. Номер 3 — оселя сповнена оптимізму та енергії, де не вщухають веселощі та сміх. Тут добре спілкуватися з іншими, емоційно самовиражатися, займатися творчістю. Цей номер не підходить одинакам і тим, хто любить гроші.

— оселя сповнена оптимізму та енергії, де не вщухають веселощі та сміх. Тут добре спілкуватися з іншими, емоційно самовиражатися, займатися творчістю. Цей номер не підходить одинакам і тим, хто любить гроші. Номер 4 — оселя для тих, хто вибирає безпеку і стабільність. Тут найкраще почуватимуться консерватори, які думають про розвиток бізнесу, накопичення капіталу на старість.

— оселя для тих, хто вибирає безпеку і стабільність. Тут найкраще почуватимуться консерватори, які думають про розвиток бізнесу, накопичення капіталу на старість. Номер 5 — житло для вечірок, веселощів і пригод. Якщо в планах створення сім'ї та побудова світлого і стабільного майбутнього, то жити в таких помешканнях не варто. "П'ять — число надмірностей, тому ви, як і ваші гості, можете зловживати алкоголем, наркотиками, забагато їсти", — вважає Феліція.

Феліція Бендер вважає, що номери будинків впливають на мешканців Фото: Pixels

Номер 6 підходить сім'ям з дітьми, бо це оселя краси та виховання. Мінус житла з цим номером у тому, що його господарі можуть відчувати дискомфорт від власного перфекціонізму та надмірного почуття відповідальності.

підходить сім'ям з дітьми, бо це оселя краси та виховання. Мінус житла з цим номером у тому, що його господарі можуть відчувати дискомфорт від власного перфекціонізму та надмірного почуття відповідальності. Номер 7 — ідеальне місце для самопізнання і споглядання, для тих, хто перебуває в духовному пошуку, але воно не підійде тим, хто мріє будувати кар'єру та заробляти гроші. Тут уживуться письменники, науковці, викладачі — всі ті, хто не боїться самотності.

— ідеальне місце для самопізнання і споглядання, для тих, хто перебуває в духовному пошуку, але воно не підійде тим, хто мріє будувати кар'єру та заробляти гроші. Тут уживуться письменники, науковці, викладачі — всі ті, хто не боїться самотності. Номер 8 — це місце для тих, хто прагне максимального фінансового добробуту і влади. У господарів мають бути гроші, інакше там буде незатишно.

— це місце для тих, хто прагне максимального фінансового добробуту і влади. У господарів мають бути гроші, інакше там буде незатишно. Номер 9 підходить справжнім гуманістам, готовим ледь не цілодобово працювати на благо оточення. Живуть там самовіддані альтруїсти, для яких головне духовність.

Як вважає Бендер, мешканці будинку чи квартири під номером 11 будуть успішними в будь-якому починанні, якщо допомагатимуть іншим. А от у стінах оселі під номером 22 чудово почуватимуться себе письменники та архітектори.

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