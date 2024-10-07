Брошенная в день свадьбы невеста нашла любовь всей своей жизни (фото)

Кейли Стэд два года провела в одиночестве, пообещав себе не вступать в другие отношения, пока не почувствует, что это правильное решение.

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29-летняя Кейли Стэд пережила один из худших дней в своей жизни, когда ее бывший жених Каллум Нортон не явился на их свадьбу в сентябре 2022 года. Тогда женщина стала героиней социальных сетей, решив продолжить церемонию стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (около 651 тыс. грн) без возлюбленного. Недавно стало известно, что у Стэд завязались новые романтические отношения. Об этом пишет издание The Mirror.

В день свадьбы Кейли из городка Свонси (Великобритания) вышла к гостям сама: произнесла речь, танцевала и сделала замечательные фотографии. Следующие два года она провела в одиночестве, пообещав себе не вступать в другие отношения, пока не почувствует, что это правильное решение.

Невеста Кейли Стэд с гостями на свадьбе Фото: Express

В этом году в феврале Кейли написала сообщение своему 29-летнему университетскому приятелю Ричарду, и у пары начался роман. Британка искренне считает, что нашла партнера на всю жизнь и наконец знает, что такое настоящая любовь.

"Мы с Ричардом очень счастливы и уважаем друг друга. Я так сильно изменилась за последние два года. Чувствую, что он может быть моим партнером до конца жизни", — рассказывает она.

По словам Кейли, однокурсник когда-то приглашал ее на свидание, но она тогда отказалась. Позже уже она проявляла инициативу, однако Ричард потерял интерес. Пара долгое время оставалась хорошими друзьями и поддерживала связь в Instagram и Snapchat.

Однажды Кейли решила отправить Ричарду сообщение в ответ на видео, которое он опубликовал в своей истории Snapchat. Они начали чаще общаться, однако в романтические их отношения переросли после ужина на День святого Валентина.

Кейли со своим новым избранником Ричардом Фото: Neil Jones

Беглый жених Каллум Нортон, полицейский из Свонси, отказался давать комментарии журналистам, когда к нему обратились в 2022 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что 57-летнему американцу Сонни Грэму из Джорджии пересадили сердце 33-летнего самоубийцы Терри Коттла. После тяжелой трансплантации жизнь мужчины начала постепенно меняться, в конце концов — он заметил, что повторяет судьбу донора.

Кроме того, одна женщина рассказала, что ее мать сделала ДНК-тест, чтобы немного больше узнать о своей семье, но результаты оказались очень неожиданными. Как выяснилось, у нее есть давно потерянный родной брат.