Покинута у день весілля наречена знайшла кохання всього свого життя (фото)

Кейлі Стед два роки провела на самоті, пообіцявши собі не вступати в інші стосунки, доки не відчує, що це правильне рішення.

Related video

29-річна Кейлі Стед пережила один з найгірших днів у своєму житті, коли її колишній наречений Каллум Нортон не з’явився на їхнє весілля у вересні 2022 року. Тоді жінка стала героїнею соціальних мереж, вирішивши продовжити церемонію вартістю 12 000 фунтів стерлінгів (близько 651 тис. грн) без коханого. Нещодавно стало відомо, що у Стед зав’язались нові романтичні стосунки. Про це пише видання The Mirror.

У день весілля Кейлі з містечка Свонсі (Велика Британія) вийшла до гостей сама: виголосила промову, танцювала й зробила чудові фотографії. Наступні два роки вона провела на самоті, пообіцявши собі не вступати в інші стосунки, доки не відчує, що це правильне рішення.

Наречена Кейлі Стенд з гостями на весіллі Фото: Express

Цьогоріч у лютому Кейлі написала повідомлення своєму 29-річному університетському приятелеві Річарду, й у пари почався роман. Британка щиро вважає, що знайшла партнера на все життя й нарешті знає, що таке справжнє кохання.

"Ми з Річардом дуже щасливі й поважаємо один одного. Я так сильно змінилася за останні два роки. Відчуваю, що він може бути моїм партнером до кінця життя", — розповідає вона.

За словами Кейлі, однокурсник колись запрошував її на побачення, але вона тоді відмовилась. Пізніше уже вона проявляла ініціативу, однак Річард втратив інтерес. Пара довгий час лишалася добрими друзями й підтримувала зв'язок в Instagram та Snapchat.

Одного разу Кейлі вирішила надіслати Річарду повідомлення у відповідь на відео, яке він опублікував у своїй історії Snapchat. Вони почали частіше спілкуватися, однак в романтичні їхні стосунки переросли після вечері на День святого Валентина.

Кейлі зі своїм новим обранцем Річардом Фото: Neil Jones

Наречений-втікач Каллум Нортон, поліціянт зі Свонсі, відмовився давати коментарі журналістам, коли до нього звернулися у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 57-річному американцю Сонні Грему з Джорджії пересадили серце 33-річного самогубці Террі Коттла. Після важкої трансплантації життя чоловіка почало поступово змінюватися, зрештою — він помітив, що повторює долю донора.

Крім того, одна жінка розповіла, що її мати зробила ДНК-тест, аби трохи більше дізнатися про свою родину, але результати виявились дуже неочікуваними. Як з’ясувалось, у неї є давно втрачений рідний брат.