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Покинута у день весілля наречена знайшла кохання всього свого життя (фото)

Кейлі Стед, наречена, яку покинув коханий біля вівтаря, скандал, курйози, цікаві історії, фото, Велика Британія
Фото: Neil Jones | Кейлі Стед в день свого весілля

Кейлі Стед два роки провела на самоті, пообіцявши собі не вступати в інші стосунки, доки не відчує, що це правильне рішення.

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29-річна Кейлі Стед пережила один з найгірших днів у своєму житті, коли її колишній наречений Каллум Нортон не з’явився на їхнє весілля у вересні 2022 року. Тоді жінка стала героїнею соціальних мереж, вирішивши продовжити церемонію вартістю 12 000 фунтів стерлінгів (близько 651 тис. грн) без коханого. Нещодавно стало відомо, що у Стед зав’язались нові романтичні стосунки. Про це пише видання The Mirror.

У день весілля Кейлі з містечка Свонсі (Велика Британія) вийшла до гостей сама: виголосила промову, танцювала й зробила чудові фотографії. Наступні два роки вона провела на самоті, пообіцявши собі не вступати в інші стосунки, доки не відчує, що це правильне рішення.

Кейлі Стед, наречена, яку покинув коханий біля вівтаря, скандал, курйози, цікаві історії, фото, Велика Британія Fullscreen
Наречена Кейлі Стенд з гостями на весіллі
Фото: Express

Цьогоріч у лютому Кейлі написала повідомлення своєму 29-річному університетському приятелеві Річарду, й у пари почався роман. Британка щиро вважає, що знайшла партнера на все життя й нарешті знає, що таке справжнє кохання.

"Ми з Річардом дуже щасливі й поважаємо один одного. Я так сильно змінилася за останні два роки. Відчуваю, що він може бути моїм партнером до кінця життя", — розповідає вона.

За словами Кейлі, однокурсник колись запрошував її на побачення, але вона тоді відмовилась. Пізніше уже вона проявляла ініціативу, однак Річард втратив інтерес. Пара довгий час лишалася добрими друзями й підтримувала зв'язок в Instagram та Snapchat.

Одного разу Кейлі вирішила надіслати Річарду повідомлення у відповідь на відео, яке він опублікував у своїй історії Snapchat. Вони почали частіше спілкуватися, однак в романтичні їхні стосунки переросли після вечері на День святого Валентина.

Кейлі Стед, наречена, яку покинув коханий біля вівтаря, скандал, курйози, цікаві історії, фото, Велика Британія Fullscreen
Кейлі зі своїм новим обранцем Річардом
Фото: Neil Jones

Наречений-втікач Каллум Нортон, поліціянт зі Свонсі, відмовився давати коментарі журналістам, коли до нього звернулися у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 57-річному американцю Сонні Грему з Джорджії пересадили серце 33-річного самогубці Террі Коттла. Після важкої трансплантації життя чоловіка почало поступово змінюватися, зрештою — він помітив, що повторює долю донора.

Крім того, одна жінка розповіла, що її мати зробила ДНК-тест, аби трохи більше дізнатися про свою родину, але результати виявились дуже неочікуваними. Як з’ясувалось, у неї є давно втрачений рідний брат.