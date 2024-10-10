Осталось после удара: военные ВСУ показали оригинальный метод пополнения горючим (видео)

Солдаты ВСУ проявили невероятную "смекалку" и нашли способ, как пополнить запасы горючего для собственных нужд. При этом они надеются, что "не получат" дисциплинарных наказаний за свое оригинальное решение.

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Один из военнослужащих ВСУ продемонстрировал, каким образом происходит процесс сливания топлива из бака сбитого российского ударного беспилотника "Shahed". Соответствующий ролик был размещен на одном из Telegram-каналов.

Один из украинских военных снял видео, как его коллега сидит вприсядку возле корпуса планера российского ударного БпЛА и пытается откачать топливо из топливного бака беспилотника.

Во время этой процедуры, его коллега просит быть тише, иначе их "спалят". Солдат, который снимал соответствующие кадры, заявил, что лучше постоит "на фишке" [посмотрит, чтобы их никто не увидел. — Ред.].

Далее, вероятно, автор видео говорит другому военнослужащему ВСУ в шутливой форме о том, как "тяжело" живется украинским военным.

"Бедные военные... С "Шахеда" бензина п*здим", — слышится на кадрах смех из уст обоих военных.

А пока его коллега занимался откачиванием бензина из бака "Шахеда", автор видео повторяет, что переживает чтобы "их обоих не спалили", иначе "будет п*зда".

Напомним, 9 октября Генштаб ВСУ подтвердил удар украинских военных по складу российских ударных БпЛА в городе Ейск. В результате поражения, по данным командования, было уничтожено почти 400 дронов типа "Shahed".

Также Фокус писал о том, что в ВСУ готовятся уничтожать российско-иранские "Шахеды" с помощью дронов. Украинская команда волонтеров "Дикие Шершни" анонсировала серийное производство дронов для уничтожения БпЛА "Шахед", которыми РФ регулярно атакуют Украину