Залишилося після удару: військові ЗСУ показали оригінальний метод поповнення пальним (відео)

Солдати ЗСУ проявили неймовірну "кмітливість" і знайшли спосіб, як поповнити запаси пального для власних потреб. Водночас вони сподіваються, що "не отримають" дисциплінарних покарань за своє оригінальне рішення.

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Один із військовослужбовців ЗСУ продемонстрував, як відбувається процес зливання палива з бака збитого російського ударного безпілотника "Shahed". Відповідний ролик було розміщено на одному з Telegram-каналів.

Один з українських військових зняв відео, як його колега сидить навпочіпки біля корпусу планера російського ударного БПЛА й намагається відкачати пальне із паливного бака безпілотника.

Під час цієї процедури, його колега просить бути тихіше, інакше їх "спалять". Солдат, який знімав відповідні кадри, заявив, що краще постоїть "на фішці" [подивиться, щоби їх ніхто не побачив. — Ред.].

Далі, ймовірно, автор відео каже іншому військовослужбовцю ЗСУ в жартівливій формі про те, як "важко" живеться українським військовим.

"Бідні воєнні… З "Шахеда" бензин п*здимо", — чується на кадрах сміх з вуст обох військових.

А поки його колега займався відкачуванням бензину з бака "Шахеда", автор відео повторював, що переживає, аби "їх обох не спалили", інакше "буде п*зда".

Нагадаємо, 9 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив удар українських військових по складу російських ударних БпЛА у місті Єйськ. У результаті ураження, за даними командування, було знищено майже 400 дронів типу "Shahed".

Також Фокус писав про те, що в ЗСУ готуються знищувати російсько-іранські "Шахедів" за допомогою дронів. Українська команда волонтерів "Дикі Шершні" анонсувала серійне виробництво дронів для знищення БПЛА "Шахед", якими РФ регулярно атакують Україну