Заброшенный город стал пристанищем для туристов, которых очаровывают разрушенные здания

Основной причиной упадка города стало массовое переселение народов. Сейчас разрушенные здания привлекают любителей темного туризма.

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Заброшенный город Каякой в Турции стал популярен среди туристов, которых завораживают его разрушающиеся здания, которые природа постепенно покрывает зеленью. Об этом пишет Daily Star.

Благодаря разрушенным зданиям туристы могут увидеть, какой была жизнь жителей Каякоя. В городе до сих пор сохранились школы и магазины.

Более века назад Каякой был процветающим городом, где проживало не менее 10 000 человек. К 19 веку он превратился в культурный центр с потрясающей архитектурой. Однако эскалация напряженности в отношениях с соседней Грецией после греко-турецкой войны, завершившейся в 1922 году, привела к тому, что обе страны стремились разорвать связи своих граждан друг с другом. Это привело к так называемому перенаселению в 1923 году, что стало катастрофическим событием для жителей Каякоя.

Кульминацией войны стал Лозаннский договор, по условиям которого около 1,5 миллиона греческих православных христиан были изгнаны из Турции в Грецию. Около 500 000 мусульман также были переселены по обратному маршруту.

Ряды зданий на склоне холма похожи друг на друга, но некоторые из них с годами начали разрушаться Фото: tripadvisor

Жители Каякоя, где мирно сосуществовали общины, были вынуждены оставить свою жизнь в городе и переселиться в незнакомые регионы Греции. Мусульманская община, которая должна была переселиться в Каякой, сочла местность и климат негостеприимными и переехала в другие места, оставив город в упадке.

До сих пор видны остатки древних церквей с крестами на стенах Фото: Turkey Tour Organizer

Издание отмечает, что в последнее время ведутся дискуссии о восстановлении части города, что может привести к повторному заселению или созданию объекта культурного наследия.

"Интересное место для посещения с богатой историей. Вы можете подняться на самый верх, но не забудьте надеть кроссовки. Шлепанцы могут быть опасны. Вы можете подойти к старым разрушенным зданиям, и это дает представление о том, как жили люди. Отсюда открывается вид на огромное расстояние и на другую сторону региона, так что заберитесь на вершину, если сможете. Там есть небольшая деревня с барами, закусками и вещами, которые можно купить. До достопримечательности ходит автобус, но мы добирались на такси. Пешком из Фетхие просто слишком тяжело", — написал один человек на Tripadvisor.

Ранее Фокус сообщал, что блогер посетил "город-призрак", строительство которого обошлось в 764 млн фунтов стерлингов. Изначально он был построен для размещения около 10 000 жителей, но это не помешало ему обзавестись собственной Эйфелевой башней и копией фонтанов из Версальского дворца.

Также стало известно, что пара купила старую заброшенную школу и переделала ее под уютный семейный дом. Даниэль и Крейг Джонс рассказали, что купили историческое здание за 210 тысяч долларов. Потратив 8 месяцев и еще 220 тысяч долларов, они превратили старую школу в жилой дом.