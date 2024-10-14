Покинуте місто стало притулком для туристів, яких зачаровують зруйновані будівлі

Основною причиною занепаду міста стало масове переселення народів. Зараз зруйновані будівлі приваблюють любителів темного туризму.

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Покинуте місто Каякой у Туреччині стало популярним серед туристів, яких заворожують його будівлі, що руйнуються, але природа поступово вкриває їх зеленню. Про це пише Daily Star.

Завдяки зруйнованим будівлям туристи можуть побачити, яким було життя жителів Каякоя. У місті досі збереглися школи та магазини.

Понад століття тому Каякой був процвітаючим містом, де проживало щонайменше 10 000 осіб. До 19 століття воно перетворилося на культурний центр із приголомшливою архітектурою. Однак ескалація напруженості у відносинах із сусідньою Грецією після грецько-турецької війни, що завершилася 1922 року, призвела до того, що обидві країни прагнули розірвати зв'язки своїх громадян одна з одною. Це призвело до так званого перенаселення 1923 року, що стало катастрофічною подією для жителів Каякоя.

Кульмінацією війни став Лозаннський договір, за умовами якого близько 1,5 мільйона грецьких православних християн було вигнано з Туреччини до Греції. Близько 500 000 мусульман також були переселені за зворотним маршрутом.

Ряди будівель на схилі пагорба схожі одна на одну, але деякі з них з роками почали руйнуватися Фото: tripadvisor

Мешканці Каякоя, де мирно співіснували громади, були змушені полишити своє життя в місті та переселитися в незнайомі регіони Греції. Мусульманська громада, яка мала переселитися в Каякой, визнала місцевість і клімат негостинними й переїхала в інші місця, залишивши місто в занепаді.

Досі видно залишки стародавніх церков із хрестами на стінах Фото: Turkey Tour Organizer

Видання зазначає, що останнім часом точаться дискусії про відновлення частини міста, що може призвести до повторного заселення або створення об'єкта культурної спадщини.

"Цікаве місце для відвідування з багатою історією. Ви можете піднятися на самий верх, але не забудьте надіти кросівки. Шльопанці можуть бути небезпечними. Ви можете підійти до старих зруйнованих будівель, і це дає уявлення про те, як жили люди. Звідси відкривається краєвид на величезну відстань і на інший бік регіону, тож заберіться на вершину, якщо зможете. Там є невелике село з барами, закусками й речами, які можна купити. До пам'ятки ходить автобус, але ми добиралися на таксі. Пішки з Фетхіє просто занадто важко", — написала одна людина на Tripadvisor.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер відвідав "місто-привид", будівництво якого обійшлося в 764 млн фунтів стерлінгів. Спочатку його побудували для розміщення близько 10 000 жителів, але це не завадило йому обзавестися власною Ейфелевою вежею і копією фонтанів з Версальського палацу.

Також стало відомо, що пара купила стару занедбану школу і переробила її під затишний сімейний будинок. Даніель і Крейг Джонс розповіли, що купили історичну будівлю за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили стару школу на житловий будинок.