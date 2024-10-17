Овца после двух лет жизни в тотальном одиночестве удивила фермера (фото)

Фиона почти год провела на ферме Бена Беста, но перестала чувствовать себя частью стада и до сих пор привыкает к другим животным.

Related video

"Самая одинокая овца" Британии, которую зовут Фиона, пытается вернуться к нормальной жизни на ферме после того, как два года провела в одиночестве среди скал в Шотландии. Животное в ноябре прошлого года спасла группа из пяти мужчин, заманив ее на крутой склон во время большой спасательной операции. Об этом пишет издание Metro.

После того случая Фиона почти год провела на ферме Бена Беста, но перестала чувствовать себя частью стада и до сих пор привыкает к другим животным.

"Она не очень хорошо контактирует с другими овцами. Думаю, что это из-за того, что она жила в изоляции более двух лет и, кажется, забыла, как быть овцой", — рассказывает Бен.

Фиону посадили на диету после того, как она немного поправилась во время жизни в одиночестве. Миссию по ее спасению организовала Камми Уилсон из Эйршира, которая увидела в СМИ новости о тяжелом положении животного.

Овца перестала чувствовать себя частью стада и до сих пор привыкает к другим животным Фото: Peter Jolly

Описывая спасательную операцию, группа мужчин вспомнила, что овца была толстой, поэтому поднять ее вверх по склону было нелегко и понадобилось тяжелое снаряжение.

Впервые Фиону заметила каякерша Джилл Тернер, когда плыла из Балинтора в Нигга через залив Кромарти. "Она увидела, что мы приближаемся, и звала нас вдоль берега, следя за нашим продвижением", — вспоминает женщина.

Сначала Джилл подумала, что овце удастся самостоятельно подняться по скалистой поверхности, но позже она поняла, что животное попало в ловушку.

Напомним, ранее Фокус писал, что 81-летнего Артура "Джека" Шубарта из Вона (штат Монтана, США) приговорили к шести месяцам федеральной тюрьмы за незаконное использование тканей крупных овец, на которых охотились в Центральной Азии и США, для создания "гибрида" для трофейной охоты в неволе.

Кроме того, в Китае домашние животные сами могут заработать себе на еду. Хозяева животных отправляют питомцев "на работу" в кошачьи и собачьи кафе, чтобы они заработали себе на еду.