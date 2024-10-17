Вівця після двох років життя у тотальній самотності здивувала фермера (фото)

Фіона майже рік провела на фермі Бена Беста, але перестала відчувати себе частиною стада й досі звикає до інших тварин.

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"Найсамотніша вівця" Британії, яку звуть Фіона, намагається повернутися до нормального життя на фермі після того, як два роки провела на самоті серед скель у Шотландії. Тварину в листопаді минулого року врятувала група з п'яти чоловіків, заманивши її на крутий схил під час великої рятувальної операції. Про це пише видання Metro.

Після того випадку Фіона майже рік провела на фермі Бена Беста, але перестала відчувати себе частиною стада й досі звикає до інших тварин.

"Вона не дуже добре контактує з іншими вівцями. Думаю, що це через те, що вона жила в ізоляції більш як два роки й, здається, забулася, як бути вівцею", — розповідає Бен.

Фіону посадили на дієту після того, як вона трохи погладшала під час життя у самотності. Місію з її порятунку організувала Каммі Вілсон з Ейрширу, яка побачила в ЗМІ повідомлення про важке становище тварини.

Вівця перестала відчувати себе частиною стада й досі звикає до інших тварин Фото: Peter Jolly

Описуючи рятувальну операцію, група чоловіків згадала, що вівця була товстою, тож підняти її вгору по схилу було нелегко й знадобилося важке спорядження.

Вперше Фіону помітила каякерка Джилл Тернер, коли пливла з Балінтора до Нігга через затоку Кромарті. "Вона побачила, що ми наближаємося, і кликала нас уздовж берега, слідкуючи за нашим просуванням", — згадує жінка.

Спершу Джилл подумала, що вівці вдасться самостійно піднятися по скелястій поверхні, але згодом вона зрозуміла, що тварина потрапила у пастку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 81-річного Артура "Джека" Шубарта з Вона (штат Монтана, США) засудили до шести місяців федеральної в'язниці за незаконне використання тканин великих овець, на яких полювали в Центральній Азії та США, для створення "гібрида" для трофейного полювання в неволі.

Крім того, у Китаї домашні тварини самі можуть заробити собі на їжу. Хазяї тварин відправляють вихованців "на роботу" в котячі та собачі кафе, щоб вони заробили собі на їжу.