Должен был проверить: мужчина совершил странный поступок после выигрыша в $1 млн

Мужчина сказал, что благодаря деньгам он наконец-то смог выплатить ипотеку, и добавил, что эти деньги "изменили его жизнь".

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Выиграв в лотерею 1 миллион долларов, житель Аделаиды (Австралия) стал умывать лицо перед сном, чтобы убедиться, что ему ничего не приснилось. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина проверил свой билет в лотерее Lott's Weekday Windfall в прошлую среду, 16 октября, и обнаружил, что в одночасье стал миллионером. Счастливый австралиец рассказал представителю компании Lott, что до сих пор радуется своей победе. Он даже признался, что не мог уснуть после проверки билета.

"Я сделал это перед сном и совершенно не ожидал подобного. Я не поверил! Я быстро пошел в ванную, умылся и проверил билет еще раз. Я должен был убедиться, что мне это не снится. Я разбудил жену, и мы оба не спали всю ночь", — сказал победитель лотереи.

Мужчина сказал, что благодаря деньгам он наконец-то смог выплатить ипотеку, и добавил, что эти деньги "изменили его жизнь". Он рассказал, что смена стратегии помогла ему получить огромную сумму.

"У меня были любимые обычные номера, которые я выбирал в течение почти трех лет, но они никогда ничего не выигрывали, поэтому недавно я перешел на покупку QuickPicks", — сказал он.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Выигрышными номерами стали 20, 39, 42, 26, 5 и 25. Его дополнительными номерами были 36 и 17.

Издание отмечает, что до сих пор в этом году 25 из 260 победителей первого дивизиона лотереи The Lott были из Южной Австралии. В розыгрыше Weekday Windfall миллионерами стали 98 австралийцев. За это время в Австралии было зарегистрировано 108 выигрышей первого дивизиона на общую сумму 107 миллионов долларов.

За все время существования лотерейных брендов The Lott, включая Powerball, Oz Lotto и Set for Life, более 132,8 миллиона победителей выиграли более 4,4 миллиарда долларов.

Ранее Фокус сообщал, что выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.