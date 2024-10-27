Новый тренд 2025 года: невеста показала идею для "лучшего в мире" свадебного фото
Фотограф Джессика Дональдсон из Брисбена признается, что никогда не видела ничего подобного и понятия не имела, что из этого получится, но осталась очень довольна результатом.
Фотографы Джессика и Мэтью Дональдсоны из студии Focus First создали "лучший в мире" свадебный кадр. Интересно, что идея нестандартной фотосессии, снятой в австралийском ботаническом саду Маручидор, возникла у самой невесты, которая хотела, чтобы этот момент запомнился навсегда.
Вместо типичных свадебных фотографий, на которых счастливая пара стоит рядом с друзьями и родственниками, невеста придумала лучший способ разнообразить сцену. Гости торжественной церемонии расположились вокруг большого зеркала, а пара стояла прямо перед ним. В отражении можно увидеть, как они мило целуются.
Джессика Дональдсон из Брисбена признается, что никогда не видела ничего подобного и понятия не имела, что из этого получится, но осталась очень довольна результатом.
Молодожены также были в восторге, когда впервые увидели свой снимок. На первый взгляд, эту идею крайне сложно реализовать на практике, но на самом деле все довольно просто.
Позже фотографы на своей странице в TikTok поделились закулисным видео, показав все этапы создания "идеального свадебного кадра". Этот короткий ролик собрал более 2,4 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.
- "Я тоже хочу подобное фото";
- "Вы начали новый свадебный тренд 2025 года";
- "Отличная идея. Получилось так мило";
- "Чертов гений! Отличная идея!".
Реагируя на свой неслыханный успех, фотографы отметили: "Мы только начали пользоваться TikTok, поэтому шокированы такой реакцией. Не ожидали, что станем настолько популярными".
Напомним, ранее Фокус писал о свидетельнице Джесс Розен из США, которая своей речью на свадьбе "взорвала" зал — все гости, услышав ее тост, смеялись до слез. Невеста была шокирована таким комментарием, но также начала смеяться, прикрывая лицо белым платком.
Кроме того, мы рассказывали о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать подружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.