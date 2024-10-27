Новый тренд 2025 года: невеста показала идею для "лучшего в мире" свадебного фото

Фотограф Джессика Дональдсон из Брисбена признается, что никогда не видела ничего подобного и понятия не имела, что из этого получится, но осталась очень довольна результатом.

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Фотографы Джессика и Мэтью Дональдсоны из студии Focus First создали "лучший в мире" свадебный кадр. Интересно, что идея нестандартной фотосессии, снятой в австралийском ботаническом саду Маручидор, возникла у самой невесты, которая хотела, чтобы этот момент запомнился навсегда.

Вместо типичных свадебных фотографий, на которых счастливая пара стоит рядом с друзьями и родственниками, невеста придумала лучший способ разнообразить сцену. Гости торжественной церемонии расположились вокруг большого зеркала, а пара стояла прямо перед ним. В отражении можно увидеть, как они мило целуются.

Джессика Дональдсон из Брисбена признается, что никогда не видела ничего подобного и понятия не имела, что из этого получится, но осталась очень довольна результатом.

Молодожены также были в восторге, когда впервые увидели свой снимок. На первый взгляд, эту идею крайне сложно реализовать на практике, но на самом деле все довольно просто.

Невеста придумала очень интересную идею для свадебного фото Фото: Timeless Photo & Film

Позже фотографы на своей странице в TikTok поделились закулисным видео, показав все этапы создания "идеального свадебного кадра". Этот короткий ролик собрал более 2,4 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев.

"Я тоже хочу подобное фото";

"Вы начали новый свадебный тренд 2025 года";

"Отличная идея. Получилось так мило";

"Чертов гений! Отличная идея!".

Реагируя на свой неслыханный успех, фотографы отметили: "Мы только начали пользоваться TikTok, поэтому шокированы такой реакцией. Не ожидали, что станем настолько популярными".

Напомним, ранее Фокус писал о свидетельнице Джесс Розен из США, которая своей речью на свадьбе "взорвала" зал — все гости, услышав ее тост, смеялись до слез. Невеста была шокирована таким комментарием, но также начала смеяться, прикрывая лицо белым платком.

Кроме того, мы рассказывали о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать подружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.