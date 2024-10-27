Новий тренд 2025 року: наречена показала ідею для "найкращого у світі" весільного фото

Фотографка Джессіка Дональдсон з Брісбена зізнається, що ніколи не бачила нічого подібного й уявлення не мала, що з цього вийде, але залишилась дуже задоволеною результатом.

Related video

Фотографи Джессіка та Метью Дональдсони зі студії Focus First створили "найкращий у світі" весільний кадр. Цікаво, що ідея нестандартної фотосесії, знятої в австралійському ботанічному саду Маручидор, виникла у самої нареченої, яка хотіла, щоб ця мить запам’яталась назавжди.

Замість типових весільних фотографій, на яких щаслива пара стоїть поруч з друзями та родичами, наречена придумала набагато кращий спосіб урізноманітнити сцену. Гості урочистої церемонії розташувались навколо великого дзеркала, а пара стояла просто перед ним. У відображенні можна побачити, як вони мило цілуються.

Джессіка Дональдсон з Брісбена зізнається, що ніколи не бачила нічого подібного й уявлення не мала, що з цього вийде, але залишилась дуже задоволеною результатом.

Молодята також були в захваті, коли вперше побачили свій знімок. На перший погляд, цю ідею вкрай складно реалізувати на практиці, але насправді все досить просто.

Наречена вигадала дуже цікаву ідею для весільного фото Фото: Timeless Photo & Film

Згодом фотографи на своїй сторінці у TikTok поділилися залаштунковим відео, показавши всі етапи створення "ідеального весільного кадру". Цей короткий ролик зібрав понад 2,4 мільйона переглядів, безліч вподобань та коментарів.

"Я також хочу подібне фото";

"Ви започаткували новий весільний тренд 2025 року";

"Чудова ідея. Вийшло так мило";

"Клятий геній! Чудова ідея!".

Реагуючи на свій нечуваний успіх, фотографи зазначили: "Ми тільки почали користуватися TikTok, тому шоковані такою реакцією. Не очікували, що станемо настільки популярними".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружку Джесс Розен з США, яка своєю промовою на весіллі "підірвала" зал — всі гості, почувши її тост, сміялися до сліз. Наречена була шокована таким коментарем, але також почала сміятися, прикриваючи обличчя білою хустинкою.

Крім того, ми розповідали про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.