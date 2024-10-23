Женщина сорвала ковер в новом доме и обнаружила кое-что жуткое: ей советуют бежать (фото)

Мэй Мэри после переезда нашла известный символ на полу. Одни призвали ее просто перекрасить пол и забыть, а другие — вызвать священника.

Related video

Обеспокоенная женщина поделилась жуткой находкой в новом доме. Одним из советов, которые она получила, было переехать. Об этом 22 октября сообщили в издании Mirror.

Переезд приносит стресс и волнение. Нужно организовать жизнь на новом месте, пройти через хлопоты с оформлением документов, сложить вещи в коробки и позже все их распаковать.

Однако когда человек оказывается в новом доме, бремя переезда быстро его покидает. То есть так работает, когда он не находит признаков проживания сатанистов у себя дома.

Именно это произошло с Мэй Мэри, которая поделилась в Facebook-группе с более 250 тысячами участников своей историей. Женщина опубликовала фото пола, на котором видно вырезанный символ — пятиконечную звезду внутри круга. Вероятно, это — пентакль.

Фото, опубликованное Мэй Мэри Фото: Соцсети

Пентакль является символом неоязыческих религий, его используют в викканстве и язычестве. Известно, что звезда символизирует пять элементов — землю, воду, огонь, воздух и дух. Также некоторые практики рассматривают это как признак жизни и связей.

"Содрала ковры в только что приобретенном доме, чтобы найти это. Какой была бы ваша первая мысль?", — подписала снимок Мэй.

Пост собрал шквал реакций и комментариев. Мнения людей разделились. Одни отметили, что пригласить в дом любовь и свет будет достаточно, а пол можно отшлифовать и снова покрасить.

"Это не негатив, это защитный круг. Просто обустройте свой дом, откройте все окна на день и украсьте, зная, что вы подражаете довольно влиятельным женщинам (или мужчинам)", — объяснил один из комментаторов.

Кто-то предположил, что в доме раньше жила ведьма и делала "охранный круг". Женщину заверили, что от него можно избавиться, если это беспокоит.

Однако нашлись и те, кого сатанинский знак испугал. Один из комментаторов призвал переехать, а другой — вызвать священника. Люди поделились убежденностью в том, что символ нанесли "поклонники дьявола".

Скептики сосредоточились не на символе, изображенном на полу, а на самом фото. Несколько комментаторов согласились в том, что уже видели снимок в сети ранее. Мэй обвинили в краже.

Напомним, немка более 5 лет судилась с городской администрацией из-за мопса. Сумма иска была 19 тысяч евро, но женщина смогла добиться лишь выплаты 226 евро.

Американский миллиардер переделал имение "Песчаный замок" на побережье Тихого океана и теперь снова выставил дом на продажу. Следующему владельцу придется заплатить 108 миллионов долларов.