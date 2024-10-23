Жінка зірвала килим у новому будинку і виявила дещо моторошне: їй радять тікати (фото)

Мей Мері після переїзду знайшла відомий символ на підлозі. Одні закликали її просто перефарбувати підлогу й забути, а інші — викликати священника.

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Стурбована жінка поділилась моторошною знахідкою у новому будинку. Однією з порад, які вона отримала, було переїхати. Про це 22 жовтня повідомили у виданні Mirror.

Переїзд приносить стрес та хвилювання. Потрібно організувати життя на новому місці, пройти через клопоти з оформленням документів, скласти речі у коробки та пізніше усі їх розпакувати.

Однак коли людина опиняється у новому домі, тягар переїзду швидко її залишає. Тобто так працює, коли вона не знаходить ознаки проживання сатаністів у себе вдома.

Саме це сталося з Мей Мері, яка поділилась у Facebook-групі з понад 250 тисячами учасників своєю історією. Жінка опублікувала фото підлоги, на якій видно вирізьблений символ — п’ятикутну зірку всередині кола. Ймовірно, це — пентакль.

Фото, опубліковане Мей Мері Фото: Соцмережi

Пентакль є символом неоязичницьких релігій, його використовують у вікканстві та язичництві. Відомо, що зірка символізує п’ять елементів — землю, воду, вогонь, повітря та дух. Також деякі практики розглядають це як ознаку життя й зв’язків.

"Здерла килими у щойно придбаному будинку, щоб знайти це. Якою була б ваша перша думка?", — підписала знімок Мей.

Пост зібрав шквал реакцій і коментарів. Думки людей розділилися. Одні зазначили, що запросити у будинок любов та світло буде достатньо, а підлогу можна відшліфувати та знову пофарбувати.

"Це не негатив, це захисне коло. Просто облаштуйте свій будинок, відчиніть всі вікна на день і прикрасьте, знаючи, що ви наслідуєте досить впливових жінок (або чоловіків)", — пояснив один з коментаторів.

Хтось припустив, що у будинку раніше жила відьма й робила "охоронне коле". Жінку запевнили, що його можна позбутись, якщо це турбує.

Однак знайшлися й ті, кого сатанинський знак злякав. Один з коментаторів закликав переїхати, а інший — викликати священника. Люди поділились переконаністю у тому, що символ нанесли "поклонники диявола".

Скептики зосередились не на символі, зображеному на підлозі, а на самому фото. Декілька коментаторів погодились у тому, що вже бачили знімок у мережі раніше. Мей звинуватили у крадіжці.

Нагадаємо, німка понад 5 років судилась з міською адміністрацією через мопса. Сума позову була 19 тисяч євро, але жінка змогла добитись лише виплати 226 євро.

Американський мільярдер переробив маєток "Піщаний замок" на узбережжі Тихого океану й тепер знову виставив будинок на продаж. Наступному власнику доведеться заплатити 108 мільйонів доларів.