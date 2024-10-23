Химикаты и "брызги крови": британца шокировали находки в заброшенном доме ученого (видео)

Более 60 лет посреди Бристоля в Великобритании стоял заброшенный дом, в котором жил таинственный ученый. До сих пор не удалось выяснить, почему комнаты выглядят так, будто человек просто исчез, а не выехал на другое место жительства.

Related video

В заброшенном доме, в котором когда-то жил неизвестный ученый, отыскали массу удивительных стаканов, колб и контейнеров с химикатами. Среди беспорядка на полках увидели фото мужчины, переодетого в женскую одежду. В соседней комнате — микроскоп, а рядом — что-то похожее на капли крови на стенах. О путешествии по заброшенным местам рассказал британец, который интересуется стариной. Мужчина заявил, что его поразила атмосфера в доме ученого-транссексуала. Кроме того, ни один человек не коснулся вещей, брошенных десятилетия назад. О видео путешествия по руинам рассказали на портале Mirror.

Находка в Британии — визит в заброшенный дом в Бристоле

На портале обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале под названием BeardedReality. Автор, 35-летний британец Дэниел Симс, посещает заброшенные места — дома, склады, стоянки и тому подобное. В начале октября на канале появились кадры, снятые в доме какого-то мужчины. Запись показывает комнаты, заполненные химикатами, книгами, одеждой, фотографиями, приборами: сохранился даже монитор от старого компьютера. Среди хлама Дэниел отыскал фото возможного хозяина: мужчина надел парик и накрасился. Также отыскали доказательства замены документов. На этом основании автор назвал владельца транссексуалом, который в 60 гг. прошлого века был вынужден скрывать идентичность. Кроме того, на дверях и полу заметили брызги крови и предположили, что, вероятно, здесь кого-то лишили жизни. Об этом же рассказали соседи, свидетельствует рассказ на видео.

Находка в Британии — фото возможного владельца старого дома в Бристоле Фото: Скриншот Находка в Британии — микроскоп в старом доме Фото: Скриншот

Кроме того, была еще одна версия, почему дом наполнен вещами, как будто из него никто так и не выехал. Вероятно, жилец однажды "просто поднялся и покинул дом, чтобы начать новую жизнь в другом месте", говорится в статье Mirror.

Находка в Британии — монитор компьютера в старом доме Фото: Скриншот Находка в Британии — книги в старом доме Фото: Скриншот

Дэниел показал полочки и комоды, заставленные непонятными химикатами и оборудованием. Мужчина объяснил, что даже не представляет, каким могло быть предназначение этих предметов. Также он отметил "напряженную атмосферу" и удивился тому, что дом уцелел и случайные хулиганы его не разгромили.

Находка в Британии — стаканы в старом доме Фото: Скриншот Находка в Британии — стаканы и бутылочки в старом доме Фото: Скриншот

Отметим, в октябре в группе Facebook Our Old House появились фото жутких находок, которые женщина увидела в дымоходе дома. На фото видно, что это фрагменты человеческих костей. Женщина заявила в полицию и после того дом опечатали до выяснения всех обстоятельств.

Напоминаем, в сентябре издание GreekReporter перечислило 10 самых дорогих находок, которые поразили людей по всему миру. Тем временем во время раскопок во Франции откопали бутылку с посланием, написанным 200 лет назад.