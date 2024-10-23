Хімікати та "бризки крові": британця шокували знахідки в закинутому будинку вченого (відео)

Понад 60 років посеред Брістоля у Великій Британії стояв закинутий будинок, у якому жив таємничий вчений. До сьогодні не вдалось з'ясувати, чому кімнати виглядають так, наче людина просто зникла, а не виїхала на інше місцепроживання.

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У закинутому будинку, в якому колись жив невідомий вчений, відшукали масу дивовижних склянок, колб та контейнерів з хімікатами. Серед розгардіяшу на поличках побачили фото чоловіка, перевдягнутого у жіночий одяг. У сусідній кімнаті — мікроскоп, а поруч — щось схоже на краплини крові на стінах. Про мандрівку закинутими місцями розповів британець, який цікавиться старовиною. Чоловік заявив, що його вразила атмосфера у будинку науковця-транссексуала. Крім того, жодна людина не торкнулась речей, покинутих десятиліття тому. Про відео мандрівки руїнами розповіли на порталі Mirror.

Знахідка в Британії - візит в закинутий будинок у Брістолі

На порталі звернули увагу на відео, опубліковане на YouTube-каналі під назвою BeardedReality. Автор, 35-річний британець Деніел Сімс, відвідує закинуті місця — будинки, склади, стоянки тощо. На початку жовтня на каналі з'явились кадри, зняті у будинку якогось чоловіка. Запис показує кімнати, заповнені хімікатами, книгами, одягом, фотографіями, приладами: зберігся навіть монітор від старого комп'ютера. Посеред мотлоху Деніел відшукав фото можливого хазяїна: чоловік вдягнув перуку і нафарбувався. Також відшукали докази заміни документів. На цій підставі автор назвав власника транссексуалом, який у 60 рр. минулого століття був змушений ховати ідентичність. Крім того, на дверях та підлозі помітили бризки крові і припустили, що, ймовірно, тут когось позбавили життя. Про це ж розповіли сусіди, свідчить розповідь на відео.

Знахідка в Британії - фото можливого власника старого будинку в Брістолі Фото: Скриншот Знахідка в Британії - мікроскоп у старому будинку Фото: Скриншот

Крім того, була ще одна версія, чому будинок наповнений речами, наче з нього ніхто так і не виїхав. Ймовірно, мешканець одного дня "просто піднявся і залишив будинок, щоб почати нове життя в іншому місці", ідеться у статті Mirror.

Знахідка в Британії - монітор комп'ютера у старому будинку Фото: Скриншот Знахідка в Британії - книги у старому будинку Фото: Скриншот

Деніел показав полички та комоди, заставлені незрозумілими хімікатами та обладнанням. Чоловік пояснив, що навіть не уявляє, яким могло бути призначення цих предметів. Також він відзначив "напружену атмосферу" і здивувався тому, що будинок уцілів і випадкові хулігани його не потрощили.

Знахідка в Британії - склянки у старому будинку Фото: Скриншот Знахідка в Британії - склянки та пляшечки у старому будинку Фото: Скриншот

Зазначимо, у жовтні в групі Facebook Our Old House з'явились фото моторошних знахідок, які жінка побачила у димарі будинку. На фото видно, що це фрагменти людських кісток. Жінка заявила в поліцію і після того будинок опечатали до з'ясування усіх обставин.

Нагадуємо, у вересня видання GreekReporter перелічило 10 найдорожчих знахідок, які вразили людей по усьому світу. Тим часом під час розкопок у Франції відкопали пляшку з посланням, написаним 200 років тому.