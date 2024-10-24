Упала на землю: женщина умерла после нападения и укуса хомяка

Женщина поспешила в больницу, но упала на землю возле медицинского учреждения. Врачи бросились на помощь, пытаясь ее реанимировать, но было уже поздно.

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38-летняя женщина из Колумбии, живущая в Испании, умерла после того, как на нее напал ее домашний грызун. Об этом пишет Daily Express US.

Женщина, имя которой не называется, была гражданкой Колумбии и жила в Вильярреале, Испания, вместе со своими двумя детьми 11 и 17 лет.

После того как на нее напал домашний грызун, мама поспешила в больницу, чтобы получить медицинскую помощь вместе с детьми. По данным местной газеты Mediterraneo, она упала на землю возле здания A&E. Врачи бросились на помощь, пытаясь ее реанимировать, однако в итоге она была признана мертвой. Полиция оцепила место происшествия, чтобы ее тело можно было вывезти.

Местный суд ведет расследование смерти женщины, но вскрытие вряд ли станет достоянием общественности.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Издание отмечает, что бешенство и бактериальные инфекции редко передаются через укус зараженного хомяка. Владельцам, которых укусили, рекомендуется промыть рану, чтобы снизить риск возникновения дальнейших проблем. Сообщалось о некоторых серьезных, а иногда и смертельных случаях, когда людям было трудно дышать или у них возникала аллергическая реакция после укуса домашнего животного.

Венди Барри, бывший секретарь British Hamster Association, ранее объясняла, что смертельные случаи нападения хомяков такого рода крайне редки.

"Я держу хомяков уже 20 лет и никогда не слышала о подобном сценарии в нашей стране. Иммунная система человека должна быть очень, очень ослаблена, чтобы это привело к таким серьезным последствиям. Обычно хомяки не переносят никаких болезней, которые могли бы поразить человека. На самом деле, вероятность того, что грызун заразится от хозяина, гораздо выше", — говорит она.

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