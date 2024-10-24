Упала на землю: жінка померла після нападу та укусу хом'яка

Жінка поспішила до лікарні, але впала на землю біля медичного закладу. Лікарі кинулися на допомогу, намагаючись її реанімувати, але було вже пізно.

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38-річна жінка з Колумбії, яка живе в Іспанії, померла після того, як на неї напав її домашній гризун. Про це пише Daily Express US.

Жінка, ім'я якої не називається, була громадянкою Колумбії й жила у Вільярреалі, Іспанія, разом зі своїми двома дітьми 11 і 17 років.

Після того як на неї напав домашній гризун, мама поспішила в лікарню, щоб отримати медичну допомогу разом із дітьми. За даними місцевої газети Mediterraneo, вона впала на землю біля будівлі A&E. Лікарі кинулися на допомогу, намагаючись її реанімувати, проте в підсумку її визнали мертвою. Поліція оточила місце події, щоб її тіло можна було вивезти.

Місцевий суд веде розслідування смерті жінки, але розтин навряд чи стане надбанням громадськості.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Видання зазначає, що сказ і бактеріальні інфекції рідко передаються через укус зараженого хом'яка. Власникам, яких вкусили, рекомендується промити рану, щоб знизити ризик виникнення подальших проблем. Повідомлялося про деякі серйозні, а іноді й смертельні випадки, коли людям було важко дихати або в них виникала алергічна реакція після укусу домашньої тварини.

Венді Баррі, колишня секретарка British Hamster Association, раніше пояснювала, що смертельні випадки нападу хом'яків такого роду вкрай рідкісні.

"Я тримаю хом'яків уже 20 років і ніколи не чула про подібний сценарій у нашій країні. Імунна система людини має бути дуже, дуже ослаблена, щоб це призвело до таких серйозних наслідків. Зазвичай хом'яки не переносять жодних хвороб, які могли б вразити людину. Насправді ймовірність того, що гризун заразиться від господаря, набагато вища", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що чоловік проникав у будинки незнайомців і виконував за них побутову роботу. Замість того щоб грабувати, Даміан Войнилович виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.