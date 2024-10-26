Мужчина вынужден "пожертвовать" роскошным коттеджем за 2 млн фунтов ради семьи (фото)

Саймон Уильямс мог оставить дом себе, сдавать его в аренду или продать. Несмотря на привлекательные возможности, мужчина решил насладиться домом лишь полгода, проводя там семейные праздники.

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42-летний Саймон Уильямс, авиаинженер из Кента (Англия) и отец двоих детей, стал счастливым обладателем роскошного коттеджа стоимостью 2 миллиона фунтов в Девоне и 100 000 фунтов наличными после участия в розыгрыше Omaze Million Pound House Draw. Через полгода мужчина был вынужден продать жилье. Об этом пишет Daily Star.

Приз включал не только недвижимость без ипотеки, но и покрытие всех налогов и юридических расходов. Выигрыш оказался настоящим сюрпризом. Однако Саймон чуть не пропустил судьбоносный звонок, посчитав его спамом.

"Когда мне сообщили о победе, я испытал весь спектр эмоций: смеялся, плакал и не мог поверить в происходящее. Это были лучшие 25 фунтов, которые я когда-либо потратил", — вспоминает британец.

Саймон принял решение продать дом и переехать в Сассекс, где прожил последние 15 лет

Саймон мог оставить дом себе, сдавать его в аренду или продать. Несмотря на привлекательные возможности, британец решил насладиться домом лишь полгода, проводя там семейные праздники и в полной мере используя пространство и комфорт.

"Праздновать Рождество и Пасху в таком месте было невероятным опытом. Это был первый раз, когда мы смогли собрать всю семью под одной крышей", — поделился он.

Среди любимых занятий Саймона оказалась даже стрижка газона с помощью газонокосилки, прилагавшейся к дому.

Среди любимых занятий Саймона оказалась даже стрижка газона Фото: Omaze

Однако спустя шесть месяцев Саймон принял решение продать дом и переехать в Сассекс, где прожил последние 15 лет.

"Оставить дом было заманчиво, но моя жизнь уже устроена в Сассексе. Продав его, я получил средства, которые обеспечат будущее моей семьи", — сказал мужчина.

Продажа прошла быстро, и средства позволили Саймону купить дом своей мечты с пятью спальнями в Сассексе.

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