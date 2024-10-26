Чоловік змушений "пожертвувати" розкішним котеджем за 2 млн фунтів заради сім'ї (фото)

Саймон Вільямс міг залишити будинок собі, здавати його в оренду або продати. Попри привабливі можливості, чоловік вирішив насолодитися будинком лише пів року, проводячи там сімейні свята.

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42-річний Саймон Вільямс, авіаінженер із Кента (Англія) і батько двох дітей, став щасливим володарем розкішного котеджу вартістю 2 мільйони фунтів у Девоні та 100 000 фунтів готівкою після участі в розіграші Omaze Million Pound House Draw. Через півроку чоловік був змушений продати житло. Про це пише Daily Star.

Приз включав не тільки нерухомість без іпотеки, а й покриття всіх податків і юридичних витрат. Виграш виявився справжнім сюрпризом. Однак Саймон ледь не пропустив доленосний дзвінок, вважаючи його спамом.

"Коли мені повідомили про перемогу, я відчув весь спектр емоцій: сміявся, плакав і не міг повірити в те, що відбувається. Це були найкращі 25 фунтів, які я коли-небудь витратив", — згадує британець.

Саймон прийняв рішення продати будинок і переїхати в Сассекс, де прожив останні 15 років

Саймон міг залишити будинок собі, здавати його в оренду або продати. Попри привабливі можливості, британець вирішив насолодитися будинком лише пів року, проводячи там сімейні свята і повною мірою використовуючи простір і комфорт.

"Святкувати Різдво та Великдень у такому місці було неймовірним досвідом. Це був перший раз, коли ми змогли зібрати всю сім'ю під одним дахом", — поділився він.

Серед улюблених занять Саймона виявилася навіть стрижка газону за допомогою газонокосарки, що додавалася до будинку.

Серед улюблених занять Саймона виявилася навіть стрижка газону Фото: Omaze

Однак через шість місяців Саймон вирішив продати будинок і переїхати в Сассекс, де прожив останні 15 років.

"Залишити будинок було заманливо, але моє життя вже влаштоване в Сассексі. Продавши його, я отримав кошти, які забезпечать майбутнє моєї родини", — сказав чоловік.

Продаж пройшов швидко, і кошти дозволили Саймону купити будинок своєї мрії з п'ятьма спальнями в Сассексі.

Раніше Фокус повідомляв, що виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.