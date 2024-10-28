В Британии загадочный бегемот заблокировал дорогу: одна деталь возмутила сеть (видео)

В полицию поступил вызов о гигантском животном, которое перекрыло движение в городе. Приехав на место, правоохранители увидели гиппопотама.

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Британские полицейские были вынуждены отводить бегемота с дороги посреди города. Об этом 26 октября в соцсети X (ранее Twitter) сообщил пользователь с ником NotFarLeftAtAll, опубликовав кадры с места событий.

Он сообщил, что инцидент произошел в город Рил на севере Уэльса.

"Полиции приходится иметь дело с бегемотом посреди улицы... только в Уэльсе. Я хочу знать, как он попал сюда из Африки?", — написал автор публикации.

В Daily Star 27 октября сообщили, что таинственный бегемот заблокировал движение в Великобритании. Гиганта обнаружили буквально посреди дороги. Однако выяснился один важный нюанс.

Полицию вызвали на место после того, как гиппопотам начал блокировать машины. Однако хотя огромное млекопитающее выглядело гиперреалистично, на самом деле оно было лишь моделью бегемота.

Конструкцию перенесли с проезжей части и тротуар, просто взявшись за нее с разных сторон и подняв над землей. В ведомстве не ответили на запрос о комментарии относительно ситуации с бегемотом.

Пользователи соцсетей поделились удивлением, поняв, что гиппопотам — не настоящий. Реалистичной модели удалось многих обмануть. В шутку ее даже назвали "троянским бегемотом".

Напомним, 9-летняя девочка неожиданно начала рассказывать родителям о своей прошлой жизни и пережитом сотни лет назад землетрясении. Она начала рисовать символы, похожие на язык 12 века до нашей эры.

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