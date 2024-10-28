У Британії загадковий бегемот заблокував дорогу: одна деталь збурила мережу (відео)

У поліції надійшов виклик про гігантську тварину, яка перекрила рух у місті. Приїхавши на місце, правоохоронці побачили гіпопотама.

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Британські поліціянти були змушені відводити бегемота з дороги посеред міста. Про це 26 жовтня у соцмережі X (раніше Twitter) повідомив користувач з ніком NotFarLeftAtAll, опублікувавши кадри з місця подій.

Він повідомив, що інцидент стався у місто Ріл на півночі Уельсу.

"Поліції доводиться мати справу з бегемотом посеред вулиці… тільки в Уельсі. Я хочу знати, як він потрапив сюди з Африки?", — написав автор публікації.

У Daily Star 27 жовтня повідомили, що таємничий бегемот заблокував рух у Великій Британії. Гіганта виявили буквально посеред дороги. Однак з’ясувався один важливий нюанс.

Поліцію викликали на місце після того, як гіпопотам почав блокувати машини. Однак хоча величезний ссавець виглядав гіперреалістично, насправді він був лише моделлю бегемота.

Конструкцію перенесли з проїжджої частини та тротуар, просто взявшись за неї з різних сторін та піднявши над землею. У відомстві не відповіли на запит про коментар стосовно ситуації з бегемотом.

Користувачі соцмереж поділились здивуванням, зрозумівши, що гіпопотам — не справжній. Реалістичній моделі вдалося багатьох обдурити. Жартома її навіть назвали "троянським бегемотом".

Нагадаємо, 9-річна дівчинка несподівано почала розповідати батькам про своє минуле життя та пережитий сотні років тому землетрус. Вона почала малювати символи, схожі на мову 12 століття до нашої ери.

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