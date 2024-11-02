"Худший дом" в городе неожиданно продали за 2 миллиона фунтов стерлингов (фото)

Состояние дома не слишком изменилось с тех пор, как его выставили на продажу в 2017 году: в крыше появилось еще несколько дыр, а в некоторых окнах повылетали стекла.

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"Худший дом" Лондона (Великобритания) после семи лет простоя неожиданно продали почти за 2 миллиона фунтов стерлингов. Полуразрушенный объект недвижимости заинтересовал новых владельцев, даже несмотря на то, что его придется отстраивать чуть ли не с нуля. Об этом пишет издание Metro.

Дом расположен в районе, известном своими высокими викторианскими домами, каналами "Маленькая Венеция", а также магазинами высокого класса. Кстати, неподалеку также находится студия Abbey Road Studios — место съемки знаменитой обложки одноименного альбома The Beatles.

Агент по недвижимости отказался уточнить, сколько именно новые владельцы заплатили за дом. Впрочем, консультант компании Harding Green Ной Перлман сообщил, что финальная сумма "недалека от полной цены" в 1 950 000 фунтов стерлингов. Интересно, что впервые этот дом появился на рынке еще в 2017 году, тогда за него хотели выторговать 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Дом расположен в хорошем районе Лондона Фото: SWNS

По подсчетам Ноя, новым хозяевам придется потратить еще примерно 750 000 фунтов стерлингов на ремонт. Эксперт рекомендует обустроить в трехэтажном доме три спальни (сейчас всего одна), ведь это, по его твердому убеждению, приведет к стремительному росту его стоимости.

Стоит отметить, что состояние дома не слишком изменилось с тех пор, как его выставили на продажу: в крыше появилось еще несколько дыр, а в некоторых окнах вылетели стекла.

"Он в очень плохом состоянии. Это ужасно. В той крыше, пожалуй, было больше дыр, чем в швейцарском сыре", — отметил Ноа, который работает агентом по недвижимости уже 18 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что бывшую железнодорожную станцию в старинном селе выставили на продажу за 850 000 фунтов стерлингов (около 45,6 млн грн). Уникальный объект недвижимости расположен в живописной деревне Уэстхамбл в Доркинге (Великобритания), он внесен в список памятников архитектуры и имеет прямое сообщение с Лондоном.

А вот Роб и Сара Берч из Великобритании потратили 150 000 фунтов стерлингов (около 8 млн грн), чтобы превратить одно из самых печально известных зданий Grand Designs, стоящее на ржавой барже посреди Темзы, в дом своей мечты.