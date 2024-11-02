"Найгірший будинок" в місті несподівано продали за 2 мільйони фунтів стерлінгів (фото)

Стан будинку не надто змінився відтоді, як його виставили на продаж у 2017 році: в даху з'явилося ще кілька дірок, а в деяких вікнах повилітали шибки.

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"Найгірший будинок" Лондона (Велика Британія) після семи років простою несподівано продали майже за 2 мільйони фунтів стерлінгів. Напівзруйнований об’єкт нерухомості зацікавив нових власників, навіть попри те, що його доведеться відбудовувати ледь не з нуля. Про це пише видання Metro.

Будинок розташований у районі, відомому своїми високими вікторіанськими будинками, каналами "Маленька Венеція", а також магазинами високого класу. До речі, неподалік також знаходиться студія Abbey Road Studios — місце зйомки знаменитої обкладинки однойменного альбому The Beatles.

Агент з нерухомості відмовився уточнити, скільки саме нові власники заплатили за будинок. Втім, консультант компанії Harding Green Ной Перлман повідомив, що фінальна сума "недалека від повної ціни" в 1 950 000 фунтів стерлінгів. Цікаво, що вперше цей будинок з'явився на ринку ще у 2017 році, тоді за нього хотіли вторгувати 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Будинок розташований в хорошому районі Лондона Фото: SWNS

За підрахунками Ноя, новим господарям доведеться витратити ще приблизно 750 000 фунтів стерлінгів на ремонт. Експерт рекомендує облаштувати у триповерховому будинку три спальні (зараз всього одна), адже це, на його тверде переконання, призведе до стрімкого зростання його вартості.

Варто зазначити, що стан будинку не надто змінився відтоді, як його виставили на продаж: в даху з'явилося ще кілька дірок, а в деяких вікнах повилітали шибки.

"Він у дуже поганому стані. Це жахливо. У тому даху, мабуть, було більше дірок, ніж у швейцарському сирі", — зазначив Ноа, який працює агентом з нерухомості вже 18 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що колишню залізничну станцію у старовинному селі виставили на продаж за 850 000 фунтів стерлінгів (близько 45,6 млн грн). Унікальний об’єкт нерухомості розташований у мальовничому селі Уестхамбл у Доркінгу (Велика Британія), він внесений до списку пам'яток архітектури й має пряме сполучення з Лондоном.

А от Роб і Сара Берч з Великої Британії витратили 150 000 фунтів стерлінгів (близько 8 млн грн), щоб перетворити одну з найбільш сумнозвісних будівель Grand Designs, що стоїть на іржавій баржі посеред Темзи, на оселю своєї мрії.