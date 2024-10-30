Секрет долголетия: женщина из Китая 107 лет живет с "дьявольским рогом" на лбу (фото)

После удаления подобных образований пациентам могут назначать лучевую или химиотерапию, однако Чен чувствует себя хорошо, имеет хороший аппетит и не планирует удалять свой рог.

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107-летняя женщина по имени Чен из Китая ошеломила пользователей социальных сетей, продемонстрировав огромный четырехдюймовый рог, растущий у нее на лбу. Об этом пишет New York Post.

Новообразование развивалось в течение нескольких лет, однако Чен остается в добром здравии, с хорошим аппетитом и позитивным настроением.

Врачи идентифицировали новообразование как кожный рог, что часто ассоциируется с длительным пребыванием на солнце.

Хотя в целом это доброкачественная опухоль, специалисты советуют наблюдать за такими новообразованиями из-за небольшого риска злокачественного перерождения.

Фото: New York Post

Журналисты отметили, что после операции пациентам с "дьявольским рогом" могут назначить лучевую или химиотерапию, а на место раны, которая когда-то была основой рога, пересадить кожу.

Однако Чен не планирует удалять свой рог, и многие китайские пользователи социальных сетей также призывают ее не делать этого.

Многие люди считают, что причудливый выступ — это секрет долголетия Чен, и теперь называют его "рогом долголетия".

Напомним, 35-летняя Руби Дивой из Шотландии утверждает, что обладает уникальным даром общения с деревьями, луной и звездами.

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