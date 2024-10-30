Секрет довголіття: жінка з Китаю 107 років живе з "диявольським рогом" на лобі (фото)
Після видалення подібних утворень пацієнтам можуть призначати променеву або хімієтерапію, проте Чен почувається добре, має гарний апетит та не планує видаляти свій ріг.
107-річна жінка, на ім'я Чен з Китаю приголомшила користувачів соціальних мереж, продемонструвавши величезний чотиридюймовий ріг, що росте у неї на лобі. Про це пише New York Post.
Новоутворення розвивалося протягом декількох років, проте Чен залишається в доброму здоров'ї, з гарним апетитом і позитивним настроєм.
Лікарі ідентифікували новоутворення як шкірний ріг, що часто асоціюється з тривалим перебуванням на сонці.
Хоча загалом це доброякісна пухлина, фахівці радять спостерігати за такими новоутвореннями через невеликий ризик злоякісного переродження.
Журналісти зазначили, що після операції пацієнтам з "диявольським рогом" можуть призначити променеву або хімієтерапію, а на місце рани, яка колись була основою рогу, пересадити шкіру.
Однак Чен не планує видаляти свій ріг, і багато китайських користувачів соціальних мереж також закликають її не робити цього.
Багато людей вважають, що химерний виступ — це секрет довголіття Чен, і тепер називають його "рогом довголіття"..
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