Секрет довголіття: жінка з Китаю 107 років живе з "диявольським рогом" на лобі (фото)

Після видалення подібних утворень пацієнтам можуть призначати променеву або хімієтерапію, проте Чен почувається добре, має гарний апетит та не планує видаляти свій ріг.

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107-річна жінка, на ім'я Чен з Китаю приголомшила користувачів соціальних мереж, продемонструвавши величезний чотиридюймовий ріг, що росте у неї на лобі. Про це пише New York Post.

Новоутворення розвивалося протягом декількох років, проте Чен залишається в доброму здоров'ї, з гарним апетитом і позитивним настроєм.

Лікарі ідентифікували новоутворення як шкірний ріг, що часто асоціюється з тривалим перебуванням на сонці.

Хоча загалом це доброякісна пухлина, фахівці радять спостерігати за такими новоутвореннями через невеликий ризик злоякісного переродження.

Фото: New York Post

Журналісти зазначили, що після операції пацієнтам з "диявольським рогом" можуть призначити променеву або хімієтерапію, а на місце рани, яка колись була основою рогу, пересадити шкіру.

Однак Чен не планує видаляти свій ріг, і багато китайських користувачів соціальних мереж також закликають її не робити цього.

Багато людей вважають, що химерний виступ — це секрет довголіття Чен, і тепер називають його "рогом довголіття"..

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