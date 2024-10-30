"Портили им селфи": влиятельные женщины утонули, отказавшись от спасательных жилетов

Алине, которая не умела плавать, поделилась своими последними снимками в социальных сетях: можно увидеть, как она сидит в бикини на борту злосчастной лодки.

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Две звезды социальных сетей, 37-летняя Алине Тамара Морейра де Аморим и 27-летняя Беатрис Таварес да Силва Фария, утонули во время вечеринки на яхте, потому что отказались надевать спасательные жилеты, которые портили им селфи. Лодка с пострадавшими перевернулась возле опасного участка побережья, известного как "Горло дьявола" в Бразилии, пишет издание Daily Star.

Почти через месяц после трагического инцидента полиция установила, что спасательную лодку накрыла огромная волна. По словам комиссара Маркоса Александре Алфино из отделения Сан-Винсенте, влиятельные персоны отказались надевать спасательные жилеты, потому что как раз фотографировались и не хотели портить кадр.

Трагическое селфи

Алине, которая не умела плавать, поделилась своими последними снимками в социальных сетях: в кадре можно увидеть, как она сидит в бикини на борту злосчастной лодки.

Алине отказалась надевать спасательный жилет Фото: Newsflash

Неназванный капитан судна, один из пяти спасенных людей, дал полиции подробное интервью касательно аварии и рассказал, что должен был доставить на берег шестерых пострадавших, хотя максимально допустимая вместимость пассажиров на борту — пять.

В конце концов, когда 2 сентября на судно обрушилась огромная волна, оно оказалось слишком тяжелым, чтобы выдержать удар, и начало тонуть. Капитан заверил сотрудников полиции, что хотел спасти всех, однако потерпел неудачу.

Тело Беатрис Таварес да Силвы Фарии бразильские спасатели нашли в открытом море, а неделей позже на побережье пляжа Итакитандува обнаружили и мертвую Алине.

Это дело сейчас подробно расследуют следователи, чтобы выяснить, что именно стало причиной гибели женщин — халатность капитана или несчастный случай в результате стихии.

Напомним, ранее 23-летняя Матильда Кэмпбелл из Австралии случайно провалилась в ущелье глубиной три метра. Женщина пыталась достать свой мобильный телефон, но поскользнулась и упала, застряв между камнями вниз головой.

Кроме того, мы рассказывали, как 12 человек, запертых в грузовике, удалось спасти с помощью звонка с телефона, где остался всего 1% заряда. Прибыв на место происшествия в Алконбери (Великобритания), сотрудники полиции освободили пострадавших, среди которых были подростки в возрасте от 15 до 17 лет.