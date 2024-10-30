"Псували їм селфі": впливові жінки потонули, відмовившись від рятувальних жилетів

Аліне, яка не вміла плавати, поділилася своїми останніми знімками в соціальних мережах: можна побачити, як вона сидить у бікіні на борту злощасного човна.

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Дві зірки соціальних мереж, 37-річна Аліне Тамара Морейра де Аморім та 27-річна Беатріс Таварес да Сілва Фарія, потонули під час вечірки на яхті, бо відмовилися вдягати рятувальні жилети, які псували їм селфі. Човен з потерпілими пішов на дно біля небезпечної ділянки узбережжя, відомої як "Горло диявола" в Бразилії, пише видання Daily Star.

Майже через місяць після трагічного інциденту поліція встановила, що рятувальний човен накрила величезна хвиля. За словами комісара Маркоса Александре Алфіно з відділку Сан-Вінсенте, впливові персони відмовилися одягати рятувальні жилети, бо саме фотографувалися й не хотіли псувати кадр.

Трагічне селфі

Аліне, яка не вміла плавати, поділилася своїми останніми знімками в соціальних мережах: в кадрі можна побачити, як вона сидить у бікіні на борту злощасного човна.

Аліне відмовилась одягати рятувальний жилет Фото: Newsflash

Неназваний капітан судна, один з п'яти врятованих людей, дав поліції докладне інтерв'ю щодо аварії й розповів, що мав доставити на берег шістьох потерпілих, хоча максимально допустима місткість пасажирів на борту — п'ять.

Зрештою, коли 2 вересня на судно обрушилася величезна хвиля, воно виявилося надто важким, щоб витримати удар, й почало тонути. Капітан запевнив працівників поліції, що хотів врятувати всіх, однак зазнав невдачі.

Тіло Беатріс Таварес да Сілви Фарії бразильські рятувальники знайшли у відкритому морі, а тижнем пізніше на узбережжі пляжу Ітакітандува виявили й мертву Аліне.

Цю справу наразі детально розслідують слідчі, аби з’ясувати, що саме стало причиною загибелі жінок — недбалість капітана чи нещасний випадок внаслідок стихії.

Нагадаємо, раніше 23-річна Матильда Кемпбелл з Австралії випадково провалилася в ущелину завглибшки три метри. Жінка намагалась дістати свій мобільний телефон, але послизнулась й впала, застрягнувши між камінням вниз головою.

Крім того, ми розповідали, як 12 осіб, замкнених у вантажівці, вдалось врятувати за допомогою дзвінка з телефону, де лишився всього 1% заряду. Прибувши на місце події в Алконбері (Велика Британія), працівники поліції визволили потерпілих, серед яких були підлітки у віці від 15 до 17 років.