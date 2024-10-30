Дети в костюмах серийных убийц: как в Британии готовятся к Хэллоуину

Чаще всего к празднику выбирают образы маньяков из популярных фильмов ужасов и сериалов, говорят владельцы магазинов. Эксперт по вопросам потребителей считает, что в такие костюмы детей одевают родители для ярких фото.

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В мире сейчас активно готовятся к Хэллоуину (англ. Halloween), который празднуют в ночь на 1 ноября. Подготавливая костюмы для своих детей, родители в Великобритании чаще отказываются от простых образов призраков из белых простыней, а вместо этого покупают маски и дорогие костюмы серийных убийц и маньяков из фильмов ужасов. Часть родителей беспокоится о том, уместны ли такие наряды для малышей, сообщает Daily Star.

Некоторые британские родители наряжают своих детей в дорогие костюмы, чтобы привлечь внимание друзей и знакомых в социальных сетях и на тематических вечеринках, считает эксперт по вопросам потребителей Мартин Джеймс.

"Это, безусловно, тенденция. Многие родители выражали беспокойство по поводу уместности некоторых из этих нарядов, и я не верю в то, что дети требуют их. Некоторые родители могут захотеть, чтобы фотографии в Instagram были потрясающими для вечеринки. Чем экзотичнее серийный убийца, костюм, тем дороже он стоит. Существует целая конкуренция среди родителей", — сказал эксперт.

Владельцы крупнейшего в Европе магазина страшных костюмов для Хэллоуина Halloween House Том и Манджит Чима подтверждают, что семьи выбирают чаще всего образы из популярных фильмов и сериалов на Netflix. На пике популярности, по их словам, белая маска призрака и черный наряд из фильма "Крик", посмертная маска Майкла Майерса из фильмов "Хэллоуин" и маска со шрамами и перчатки с когтями Фредди Крюгера из цикла "Ужасы на улице Вязов".

"Когда я была ребенком, это были контейнеры для мусора и простыни. Сейчас люди тратят 100 фунтов стерлингов (около 5 300 грн. — Ред.) на образ Майкла Майерса или костюм клоуна Пеннивайза из фильма по Стивену Кингу "Оно", — сказала Манджит.

Отметим также, 29 октября в NYpost сообщали, что в Китае запретили наряжаться на Хэллоуин. По информации СМИ, китайские полицейские разгоняют толпы в жутких костюмах после того, как граждане использовали хэллоуинские наряды, чтобы высмеять провальную политику Коммунистической партии Китая.

Накануне Фокус со ссылкой на иностранные издания рассказал историю праздника Хэллоуин, который на самом деле родился не в США, а на Британских островах. Журналисты объяснили, что традиция одеваться в страшные костюмы и выпрашивать конфеты родилась не в США: она связана с кельтской мифологией.